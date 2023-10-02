Hindistan'ın Pencap eyaletinde, artan suç oranlarına bir yenisi daha eklendi. Jalandhar bölgesinde korkunç bir olay yaşandı. Üç kız çocuğu, kendi ebeveynleri tarafından acımasızca öldürüldü ve demir bir sandığa konuldu. Maddi zorluklar nedeniyle çocuklarına bakamayan ailenin, kızlarını içine böcek ilacı ekledikleri süt ile öldürdükleri ortaya çıktı

Kayıp olan üç kız kardeşin cesedi evlerindeki demir sandıkta bulundu. Kızların anne ve babaları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Jalandhar'da Üç Kızlarını Vahşice Öldüren Ebeveynler, Onları Demir Sandığa Koydu

Pencap'taki suç oranı her geçen gün artıyor ve eyaletin hukuk ve düzen durumu hakkında soruları gündeme getiriyor.

Suç vakalarındaki artış, toplum ve Pencap halkı için ciddi bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Her gün, ahlaksız suçluların açıkça suç işlediği olaylar gün yüzüne çıkıyor.

Pencap'ın Jalandhar bölgesini sardı ve korkunç, şok edici ve rahatsız edici bir olayda, Jalandhar'ın Kanpur Mahallesi'ndeki evlerinde demir bir sandık içinde acımasızca öldürülmüş üç küçük kız çocuğu olan dört, yedi ve dokuz yaşlarındaki üç küçük kız ölü bulundu.

Küçük kurbanlar Amrita (9), Shakti (7) ve Kanchan (4) olarak tanımlandı.

Üç kızın demir sandıkta ölü bulunmasıyla dehşetengiz olay gün ışığına çıktı.

Kaynaklara göre, üç kız, pazar gecesi evlerine dönemediğinde ev sahipleri durumu polise bildirdi. Evde ve başka yerlerde yapılan aramalarda kızların cesedi evlerinde bulunan demir sandıkta bulundu.

Araştırma sonucunda, ebeveynlerin kızlarını maddi olarak zayıf oldukları ve kızlarına bakamadıkları için acımasızca öldürdükleri ortaya çıktı.

Ebeveynler, kendi çocuklarını sütün içine böcek ilacı ekleyerek korkunç bir şekilde öldürdü.

Komşular, babanın alkol bağımlısı olduğunu ve ailenin kirada yaşadığını iddia etti.