Korhan Berzeg, bir süre boyunca ABD'deki Dünya Bankası'nda ekonomi uzmanı olarak görev yapmış ve ardından emekli olup İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlamıştır. 17 Haziran tarihinde, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken, Tina adlı doberman cinsi köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıkan eşi Korhan Berzeg, geri dönmedi. Peki, Kayıp ekonomist Korhan Berzeg bulundu mu?

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolan ve adeta sırra kadem basan Korhan Berzeg her yerde aranıyor. Çok az insanın yaşadığı Armutlu kırsal mahallesinde bulunan 83 yaşındaki Korhan Berzeg'in kaybolmasının ardından günler. Peki,Kayıp ekonomist Korhan Berzeg bulundu mu? İşte, detaylar…

KAYIP EKONOMİST KORHAN BERZEG BULUNDU MU?

Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışma sürüyor.

AFAD koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK), SAR Arama Kurtarma, Gönen Artemea Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (GADAK) ekipleri, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde Berzeg'i arıyor.

Arama kurtarma ekipleri ile gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip, bölgede arama çalışmasına devam etti. Yapılan çalışmalara rağmen Berzeg ve evden birlikte ayrıldığı doberman cinsi köpeği Tina'ya ait herhangi bir iz bulunamadı.

Berzeg'e ait herhangi bir ize ulaşamayan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

BULANA ÖDÜL VAR

İstanbul'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip, Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 83 yaşındaki Korhan Berzeg, 49 gündür bulunamadı. Angela Berzeg eşi Korhan Berzeg'i sağ olarak bulan ve aileye teslim eden kişiye 1 milyon TL ödül vereceklerini açıkladı.