ABD Sahil Güvenliği, Titanik'in enkazına dalış yaparken kaybolan denizaltındaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kullanıcılar tarafından kayıp denizaltı son durumu araştırılmaktadır. Peki, Kayıp denizaltı son durum ne? Kayıp denizaltı olayı nedir, ne oldu? Titanik kayıp denizaltı bulundu mu? İşte detaylar...

Titanik enkazına dalış yaptığı sırada geçtiğimiz pazar günü Atlantik Okyanusu'nda kaybolan küçük denizaltıyı arama alanında enkaz bulunduğu öğrenildi. Kısa sürede gündem olan kayıp denizaltının son durumu merak konusu oldu. Gelen haberlerin ardından kayıp denizaltı olayı araştırılmaktadır. Peki, Kayıp denizaltı son durum ne? Kayıp denizaltı olayı nedir, ne oldu? Titanik kayıp denizaltı bulundu mu? Detaylar haberimizde...

KAYIP DENİZALTI SON DURUM NE?

Titanik enkazına dalış yaptığı sırada geçtiğimiz pazar günü Atlantik Okyanusu'nda kaybolan küçük denizaltıyı arama alanında enkaz bulunduğu öğrenildi. ABD Sahil Güvenliği, denizaltındaki 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı ve "Denizaltındakilerin ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz" açıklamasını yaptı.

KAYIP DENİZALTI ÖLENLER KİMLER?

Kaybolan denizaltıda 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, 77 yaşındaki Fransız kaşif Paul-Henry Nargeolet, OceanGate Expeditions'ın CEO'su ve kurucusu Stockton Rush, 48 yaşındaki Pakistan doğumlu İngiliz işadamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman'ın olduğu açıklandı.