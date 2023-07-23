Kayıp Çocuklar Masalı filmi oyuncuları kim? Kayıp Çocuklar Masalı filmi konusu, oyuncuları ve Kayıp Çocuklar Masalı özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kayıp Çocuklar Masalı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kayıp Çocuklar Masalı konusu, özeti ve Kayıp Çocuklar Masalı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kayıp Çocuklar Masalı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kayıp Çocuklar Masalı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kayıp Çocuklar Masalı filmini izleyecek olanların merak ettiği Kayıp Çocuklar Masalı konusu nedir, Kayıp Çocuklar Masalı oyuncuları kimler ve Kayıp Çocuklar Masalı özeti gibi konuları inceliyoruz.

KAYIP ÇOCUKLAR MASALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ebeveynleri Jack ve Rose tarafından cesaretlendirilen Alice ve Peter'ın hayal ürünü çay partileri, kılıç dövüşleri ve korsan maceraları trajedi patlak verdiğinde aniden sona erer. Alice ve Peter, ağabeylerini trajik bir kazada kaybetmeleriyle zor zamanlar yaşar. İki kardeş, ebeveynlerinin içine düştükleri derin keder sarmalından çıkmalarına yardım etmeye çalışır. Bu süreçte ev ve hayal gücü arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Alice ve Peter çok geçmeden kendilerini Harikalar Diyarı ve Neverland'a gerçekleştirecekleri fantastik bir yolculukta bulur.

KAYIP ÇOCUKLAR MASALI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

"Kayıp Çocuklar Masalı" filminin başrollerinde David Oyelowo, Anna Chancellor, Angelina Jolie, Clarke Peters, David Gyasi, Gugu Mbatha-Raw, Michael Caine ve Derek Jacobi yer alıyor.