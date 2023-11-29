Kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları sürüyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçen 19 Kasım günü batan Kafkametler Gemisi'nin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.

Geçen 19 Kasım günü Kdz. Ereğli ilçesi açıklarında mendireğe çarparak batan Kafkametler adlı Türk Gemisi'nin 12 mürettebatından 5'ine ulaşıldı. Kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor. TCG Akın Gemisi dün itibariyle mendireğin yakınına konumlanarak batan gemideki mürettebatını arama çalışmalarına destek veriyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar deniz üzerinde kayıp mürettebattan bir iz arıyor. AFAD ekipleri karadan kıyı bölgeleri tarıyor.