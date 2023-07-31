Kayınbiraderi ile uygunsuz bir şekilde yakalanan genç köylüler tarafından direğe bağlanıp dövüldü

Bihar'ın Motihari şehrinde bir kadın ve kayınbiraderi, iddia edilen ayıplı bir durumda yakalandıktan sonra köy sakinleri tarafından dövüldü ve saçları kesildi.

Hindistan'ın Bihar'ın Motihari şehrinde, bir kadın ve kayınbiraderi, uygunsuz bir şekilde yakalandıktan sonraköy sakinleri tarafından bir direğe bağlanarak dövüldü ve saçları kesildi. Salı günü meydana gelen bu şok edici olay, bir kamera tarafından kaydedildi ve hızla yayılarak viral oldu.

Sakarar köyünde yaşayan bu iki kişi, köylüler tarafından yakalandıklarında sonra bir direğe bağlandı ve acımasızca dövüldü. Ardından, köylüler, onlara ceza vermek amacıyla saçlarını kesti. Olayın ardından, Ramgarhva bölgesindeki polis karakoluna götürüldüler.

Bu korkunç olayın videosu, sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük bir tepkiyle karşılandı. Topluluk içinde bu tür şiddet eylemleri, genellikle "toplum adaleti" olarak adlandırılır ve bazen yanlış davranışların cezalandırılmasını amaçlar.