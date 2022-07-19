Kayhan Yıldızoğlu kimdir? Kayhan Yıldızoğlu kaç yaşında ve nereli? Kayhan Yıldızoğlu biyografisi!
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KAYHAN YILDIZOĞLU KİMDİR?
Kayhan Yıldızoğlu (d. 26 Aralık 1936, İstanbul), Türk sinema ve dizi oyuncusudur. İlk filmini 1966 yılında çeviren Yıldızoğlu, Türk sinemasında genellikle rahip, doktor, komiser, yardımcı rollerde oynamıştır. Yıldızoğlu, 150'nin üstünde filmde rol almış, ayrıca televizyon dizilerinde oynamıştır. Kanal D'de yayınlanmış Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Yüce Majeste lakaplı bir rolü canlandırdı. Kayhan Yıldızoğlu, kendisi gibi sinema sanatçısı olan Suna Yıldızoğlu ile bir evlilik yaşamıştır.
Filmografi
- 2022- Ah Nerede Yaşlı Amca
- 2019 İşimiz Gücümüz Var Yönetmen
- 2019 Bizim Semtin Çocukları Emiray
- 2018 Arka Sokaklar Ethem Atalay
- 2018 Cici Babam Ekrem
- 2018 Meleklerin Aşkı Fiket Saymaz Çekilmez
- 2018 Benim Adım Osssman Galip Kaya
- 2018 Gez Show Yapımcı
- 2018 Darısı Başımıza Hulusi Tekinsoy
- 2017 Ver Kaç Yaşlı Amca
- 2017 Dışarıda Yaman
- 2017 Dostlar Mahallesi Hamdi
- 2016 Aksak Hasan Dede
- 2016 Köstebekgiller: Gölgenin Tılsımı Hayati
- 2015 Kurtlar Vadisi Pusu Yüce Majeste
- 2015 Köstekgiller: Perili Orman Hayati
- 2014-2015 Küçük Ağa Burhan Dede
- 2013 Öyle Sevdim ki Seni
- 2013 Ali Ayşe'yi Seviyor
- 2013 Bizim Okul Erol
- 2012 Evim Sensin
- 2011 Adanalı Hizmetçi
- 2008-2012 Akasya Durağı Mazhar Bey
- 2006-2009 Selena Yüce Honos
- 2008 Avrupa Yakası Hristo
- 2008 Görgüsüzler Patron
- 2006 Sevda Çiçeği
- 2006 Selena Yüce Honos
- 2006 Unutulmayanlar
- 2006 Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar
- 2005 Miras
- 2005 İnadım İnat
- 2004 Cennet Mahallesi
- 2004 Yabancı Damat
- 2004 Kalbin Zamanı
- 2002 Ömerçip
- 2000 Zart-1 TV
- 1999 Bize Ne Oldu
- 1999 Kahpe Bizans
- 1996 Eşkıya
- 1996 Tatlı Kaçıklar
- 1995 Çiçek Taksi
- 1993 Cümbüş Sokak
- 1993 Zirvedekiler
- 1991 Varyemez
- 1990 Sözde Kızlar
- 1987 Hoşgeldin Ramazan
- 1979 Nokta İle Virgül Paldır Küldür
- 1978 Taşı Toprağı Altın Şehir
- 1978 İşte Bizim Hikayemiz
- 1978 Kara Murat Devler Savaşıyor
- 1978 Hedef
- 1977 Güneşli Bataklık
- 1977 Kara Murat Denizler Hakimi
- 1977 Çakal Avı
- 1977 Şıpsevdi
- 1977 Yıkılmayan Adam
- 1977 Ölmeyen Şarkı
- 1977 Bizim Kız
- 1977 Dört Ateşli Yosma
- 1976 Adana Urfa Bankası
- 1976 Sıralardaki Heyecan
- 1975 Kocam Erkek Mi?
- 1975 Dadaş Hasan
- 1975 Topuz
- 1975 Üç Kağıtçılar
- 1975 Evcilik Oyunu
- 1975 Acele Koca Aranıyor
- 1974 Unutma Beni
- 1974 Almanyalı Yarim
- 1974 Göç
- 1974 Kahramanlar
- 1974 Kara Murat Kardeş Kanı
- 1974 Kara Murat Ölüm Emri
- 1974 Ayrı Dünyalar
- 1973 Aşk Mahkûmu
- 1973 Vurgun
- 1973 Soyguncular
- 1973 Bitirimler Sosyetede
- 1973 Bir Demet Menekşe
- 1973 Acı Hayat
- 1973 Turist Ömer Uzay Yolunda
- 1973 Bitirim Kardeşler
- 1973 Rabia
- 1973 Arap Abdo
- 1973 Kabadayının Sonu
- 1973 Battal Gazi Geliyor
- 1973 Anneler Günü
- 1973 Gazi Kadın
- 1973 Kara Murat Fatih'in Fermanı
- 1973 Balıkçı Osman
- 1972 Süper Adam Kadınlar Arasında
- 1972 Bir Pınar ki
- 1972 Malkoçoğlu Kurt Bey
- 1972 Yumurcak Küçük Şahit
- 1972 Kara Murat Fatih'in Fedaisi
- 1972 Ayrılık
- 1972 Falcı
- 1972 Sen Alın Yazımsın
- 1972 Hızlı Hızır
- 1972 Zulüm
- 1972 Ölüm Bebekleri
- 1972 Bela Mustafa
- 1972 Kadın Yapar
- 1972 Yıldırım Ajan
- 1972 Kanlı Para
- 1972 İtham Ediyorum
- 1972 Rüyalar Gerçek Olsa
- 1972 Babanın Arkadaşları
- 1972 Ve Silahını Çekti
- 1972 Hayatımın En Güzel Yılları
- 1971 Keloğlan
- 1971 Kızıl Maske'nin İntikamı
- 1971 İpi Boynunda Bil
- 1971 Herşeyim Sensin
- 1971 Bir Kadın Kayboldu
- 1971 Yarın Ağlayacağım
- 1971 Gizli Aşk
- 1971 Ali Baba ve Kırk Haramiler
- 1971 Yavru İle Katip
- 1971 Sevdiğim Uşak
- 1971 Bicirik İş Başında
- 1971 Bicirik İş Peşinde
- 1971 Elmacı Kadın
- 1971 Görünce Kurşunlayın
- 1971 Hasret
- 1971 Hem Döğüş Hem Seviş
- 1971 Kurşunla Selamlarım
- 1971 Sürgünden Geliyorum
- 1971 Toto Kralı
- 1971 Fadime Cambazhane Gülü
- 1971 Üç Arkadaş
- 1971 Gönül Hırsızı
- 1971 Oyun Bitti
- 1971 Yumurcağın Tatlı Rüyaları
- 1971 Mıstık
- 1970 Devler Geliyor
- 1970 Ecel Teri
- 1970 Ankara Ekspresi
- 1970 Koçum Ali
- 1970 Tehlikeli Oyun
- 1970 Sevgili Muhafızım
- 1970 Şoför Nebahat
- 1970 Hayatım Sana Feda
- 1970 Arım, Balım, Peteğim
- 1970 Buğulu Gözler
- 1970 Mazi Kalbimde Yaradır
- 1970 Kara Gözlüm
- 1969 Kurşunların Kanunu
- 1969 Yaralı Kalp
- 1969 Gül Ayşe
- 1969 İffet
- 1969 Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor
- 1969 Osmanlı Kartalı
- 1969 Aşk Bu Değil
- 1969 Sabah Olmasın
- 1969 Şehir Eşkiyası
- 1969 Kaderimsin
- 1969 Tarkan
- 1969 Acı İle Karışık
- 1968 Can Pazarı
- 1968 Artık Sevmeyeceğim
- 1968 Dağları Bekleyen Kız
- 1968 Malkoçoğlu Kara Korsan
- 1968 Ömrümün Tek Gecesi
- 1968 Leylaklar Altında
- 1968 Erikler Çiçek Açtı
- 1968 Son Vurgun
- 1968 Kara Battal'ın Acısı
- 1968 Urfa İstanbul
- 1968 Kahveci Güzeli
- 1968 Şeyh Ahmet
- 1967 Ölüm Saati
- 1967 Kara Davut
- 1967 Ömre Bedel Kız
- 1967 Yaşlı Gözler
- 1966 Malkoçoğlu
- 1966 Fatih'in Fedaisi
Ödülleri
- 2016 Sadrı Alışık Ödülleri
- 2015 Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü