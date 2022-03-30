Kayhan filmi oyuncuları kim? Kayhan filmi konusu nedir? Kayhan filmi fragmanı ve özeti!

Kayhan filmi oyuncuları kim? İzleyenleri ekrana bağlayan Kayhan filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kayhan filmini izleyecek olanların merak ettiği Kayhan konusu nedir, Kayhan oyuncuları kimler ve Kayhan özeti gibi konuları inceliyoruz.

KAYHAN FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Şahan Gökbakar - Kayhan Başaran

İrfan Kangı - Orçun Sarıgün

Gökçe Eyüboğlu - Sevim Sarıgün

KAYHAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Liseden mezun olduktan yirmi yıl sonra düzenlenen pilav gününe katılan Kayhan, lise yıllığında arkadaşlarının onun hakkında yazdıkları kötü ifadeleri okur. Bu nedenle arkadaşlarından intikam almaya yemin eder.

KAYHAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kayhan filmi çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi ve beş hafta sürdü.

KAYHAN NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kayhan, Togan Gökbakar'ın yönettiği ve senaryosunu Şahan Gökbakar ile birlikte yazdığı Türk komedi filmidir. Şahan Gökbakar'ın Kime Diyorum adlı televizyon programında canlandırdığı Kayhan karakterinin sinema uyarlamasıdır. Film, 9 Şubat 2018'de vizyona girdi.

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