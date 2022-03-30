Kayhan filmi oyuncuları kim? Kayhan filmi konusu nedir? Kayhan filmi fragmanı ve özeti! - Haberler

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Kayhan filmi oyuncuları kim? Kayhan filmi konusu nedir? Kayhan filmi fragmanı ve özeti!

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Kayhan filmi oyuncuları kim? Kayhan filmi konusu nedir? Kayhan filmi fragmanı ve özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kayhan filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kayhan filmi oyuncuları kim? Kayhan filmi konusu nedir? Kayhan filmi fragmanı ve özeti gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kayhan filminin detayları…

Kayhan filmi oyuncuları kim? İzleyenleri ekrana bağlayan Kayhan filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kayhan filmini izleyecek olanların merak ettiği Kayhan konusu nedir, Kayhan oyuncuları kimler ve Kayhan özeti gibi konuları inceliyoruz.

  • Şahan Gökbakar - Kayhan Başaran
  • İrfan Kangı - Orçun Sarıgün
  • Gökçe Eyüboğlu - Sevim Sarıgün

Liseden mezun olduktan yirmi yıl sonra düzenlenen pilav gününe katılan Kayhan, lise yıllığında arkadaşlarının onun hakkında yazdıkları kötü ifadeleri okur. Bu nedenle arkadaşlarından intikam almaya yemin eder.

Kayhan filmi çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi ve beş hafta sürdü.

Kayhan, Togan Gökbakar'ın yönettiği ve senaryosunu Şahan Gökbakar ile birlikte yazdığı Türk komedi filmidir. Şahan Gökbakar'ın Kime Diyorum adlı televizyon programında canlandırdığı Kayhan karakterinin sinema uyarlamasıdır. Film, 9 Şubat 2018'de vizyona girdi.

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