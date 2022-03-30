Kayhan filmi nerede çekildi? Kayhan filmi ne zaman çekildi?
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Kayhan filmi nerede çekildi sorusu merak ediliyor. Sinemada büyük ilgi gören Kayhan filmi bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Peki, Kayhan filmi nerede çekildi? Kayhan filmi ne zaman çekildi? İşte detaylar haberimizde...
Bizim İçin Şampiyon nerede çekildi yanıtı filmi izleyenler tarafından araştırılıyor. Sinemadabüyük ilgi gören Bizim İçin Şampiyon filmi bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Peki, Bizim İçin Şampiyon nerede çekildi? Bizim İçin Şampiyon ne zaman çekildi? İşte detaylar haberimizde...
Kayhan filmi çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi ve beş hafta sürdü.
Kayhan, Togan Gökbakar'ın yönettiği ve senaryosunu Şahan Gökbakar ile birlikte yazdığı Türk komedi filmidir. Şahan Gökbakar'ın Kime Diyorum adlı televizyon programında canlandırdığı Kayhan karakterinin sinema uyarlamasıdır. Film, 9 Şubat 2018'de vizyona girdi.
Liseden mezun olduktan yirmi yıl sonra düzenlenen pilav gününe katılan Kayhan, lise yıllığında arkadaşlarının onun hakkında yazdıkları kötü ifadeleri okur. Bu nedenle arkadaşlarından intikam almaya yemin eder.
- Şahan Gökbakar - Kayhan Başaran
- İrfan Kangı - Orçun Sarıgün
- Gökçe Eyüboğlu - Sevim Sarıgün