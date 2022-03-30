Kayhan filmi nerede çekildi? Kayhan filmi ne zaman çekildi?

Bizim İçin Şampiyon nerede çekildi yanıtı filmi izleyenler tarafından araştırılıyor. Sinemadabüyük ilgi gören Bizim İçin Şampiyon filmi bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Peki, Bizim İçin Şampiyon nerede çekildi? Bizim İçin Şampiyon ne zaman çekildi? İşte detaylar haberimizde...

KAYHAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kayhan filmi çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi ve beş hafta sürdü.

KAYHAN NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kayhan, Togan Gökbakar'ın yönettiği ve senaryosunu Şahan Gökbakar ile birlikte yazdığı Türk komedi filmidir. Şahan Gökbakar'ın Kime Diyorum adlı televizyon programında canlandırdığı Kayhan karakterinin sinema uyarlamasıdır. Film, 9 Şubat 2018'de vizyona girdi.

KAYHAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Liseden mezun olduktan yirmi yıl sonra düzenlenen pilav gününe katılan Kayhan, lise yıllığında arkadaşlarının onun hakkında yazdıkları kötü ifadeleri okur. Bu nedenle arkadaşlarından intikam almaya yemin eder.

KAYHAN FİLMİ OYUNCULARI

Şahan Gökbakar - Kayhan Başaran

İrfan Kangı - Orçun Sarıgün

Gökçe Eyüboğlu - Sevim Sarıgün

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