Kaybolan denizaltında kimler var, kaç kişi 2023? Titanik enkazında kaybolan denizaltında kaç kişi var, öldüler mi, hayattalar mı, son durum ne?

ABD Sahil Güvenliği, Titanik'in enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan "Titan" isimli denizaltının Atlas Okyanusu'nda kaybolduğu bölgede bir enkaz sinyali aldıklarını bildirdi. Peki, Kaybolan denizaltında kimler var 2023? Titanik enkazında kaybolan denizaltında kaç kişi vardı, öldüler mi, hayattalar mı, resmi açıklama geldi mi? İşte detaylar...

Kaybolan denizaltında kimler var? Kaybolan denizaltında kaç kişi vardı? Kaybolan denizaltındaki insanlar kurtuldu mu, öldüler mi? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Kaybolan denizaltında kimler var 2023? Titanik enkazında kaybolan denizaltında kaç kişi vardı, öldüler mi, hayattalar mı, resmi açıklama geldi mi? İşte ayrıntılar...

KAYBOLAN DENİZALTI KURTARILDI MI 2023?

Titanik enkazına yolculuğu sırasında Atlantik Okyanusu'nda kaybolan 5 kişinin bulunduğu denizaltıyla ilgili ABD'den yeni bir açıklama geldi. ABD Sahil Güvenliği, kaybolan denizaltıyı arama alanında bir enkaz bulunduğunu açıkladı. Enkazın kayıp denizaltıya ait olup olmadığı araştırılıyor.

Yetkililer, enkazın Titan denizaltısına ait olup olmadığı konusunun henüz netlik kazanmadığını, "uzmanların bilgileri değerlendirdiğini" ifade etti. Sahil Güvenlik Kuzey Amerika birimi, Twitter'dan arama kurtarma çalışmaları için L'Atalante isimli uzaktan kumandalı sualtı aracını söz konusu bölgeye konuşlandırdığını duyurdu.

Titanik enkazına yolculuğu sırasında kaybolan ve 5 kişinin bulunduğu denizaltıda oksijenin tükenmek üzere olduğu bildirilmişti. Titan adlı denizaltından pazar gününden bu yana haber alınamıyordu.

KAYBOLAN DENİZALTINDA KAÇ KİŞİ VAR? KİMLER VAR?

Kaybolan denizaltıda 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, 77 yaşındaki Fransız kaşif Paul-Henry Nargeolet, OceanGate Expeditions'ın CEO'su ve kurucusu Stockton Rush, 48 yaşındaki Pakistan doğumlu İngiliz işadamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman'ın olduğu açıklandı.

Kaybolan denizaltındaki 5 kişi:

- 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding

- 77 yaşındaki Fransız kaşif Paul-Henry Nargeolet

- OceanGate Expeditions'ın CEO'su ve kurucusu Stockton Rush

- 48 yaşındaki Pakistan doğumlu İngiliz işadamı Shahzada Dawood

- Shahzada Dawood'un 19 yaşındaki oğlu Suleman

TİTANİK'İN ENKAZI 3 BİN 800 METRE DERİNLİKTE

Titanik'in enkazı, Kanada'nın Newfoundland kıyılarının yaklaşık 600 kilometre açığında Atlantik Okyanusu'nun dibinde 3 bin 800 metre derinlikte yer alıyor. Zamanının en büyük yolcu gemisi olan Titanik, 1912'de İngiltere'nin Southampton limanından ABD'nin New York kentine yaptığı ilk yolculuk sırasında bir buzdağına çarparak batmıştı. Gemideki 2 bin 200 yolcu ve mürettebattan en az bin 500'ü hayatını kaybetmişti. Titanik'in enkazı 1985'te keşfedilmesinden bu yana kapsamlı şekilde araştırılıyor.