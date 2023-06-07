Sosyal medyada bir süredir gündem olan ve sık sık paylaşımlara konu olan Kayaların Oğlu konusuna dair yorumlar, bu konuya olan merakı artırdı. Peki, Kayaların oğlu olayı nedir? (Barış Manço) Kayaların oğlu kim?

Kayaların oğlu olayı nedir,Kayaların oğlu kim, soruları bir süredir sosyal medyada gündemde ve bu konu ile ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı. Peki, 2 Kayaların oğlu olayı nedir? (Barış Manço) Kayaların oğlu kim?

KAYALARIN OĞLU OLAYI NEDİR?

Barış Manço, 1974-1975 yılları arasında bir yıllık yoğun bir çalışma sonrası Kurtalan Ekspresi ile beraber ilk plağını '2023' ismi ile çıkardı. Bu şarkının sözlerinin çağrıştırdığı anlamlara dayanarak 2023 Ekim ayında olabilecek olaylara dair öngörülerde bulunuluyor.

2023 şarkısının sözlerine dayanarak Cumhuriyetin 100. Yılı olan 2023 yılında Türkiye'nin diğer Türk devletleri ile beraber bir medeniyet kuracağı şeklinde yorumlanıyor.

Barış Manço'nun'Kayaların Oğlu' şiirinde yer alan sözler, yazar ve eleştirmenler tarafından çeşitli şekillerde ele alınıyor.

Bu şiirin gizli şifreler barındırdığı iddia ediliyor. Bazı yorumlara göre Türk Milletinin 2023 yılında uykusundan uyanıp şiirde çınarlar olarak nitelendirilen Türk Devletleri ile birleşip tekrar süper güç olacağı yorumudur.

Barış Manço'nun Türk Milletine vasiyeti olarak da ifade edilenşiirde, 'kaya parçaları' olarak etnik kökenlerin işaret edildiği ileri sürülürken 'Bu taşı toprağı bir arada tutacaksın' dizesi ile birlik beraberliğin 2023'te ki önemine vurgu yapılıyor.