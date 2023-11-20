2015 yılında kaybettiğimiz unutulmaz sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Beste Açar kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu gündeme geliyor. Peki, Kayahan'ın kızı Beste Açar kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Kayahan'ın kızı Beste Açar kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilirken 2015 yılında kaybettiğimiz unutulmaz sanatçı Kayahan'ın ses yapay zeka teknolojisiyle klonlandı. Usta şarkıcının kızı Beste'yi ve stüdyodakileri duygulandıran büyük sürpriz sunucuyu da ağlattı. Kayahan'ın kızı Beste Açar kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

BESTE AÇAR KİMDİR?

Usta şarkıcı Kayahan'ın ilk kızı olan Beste Haravon. Kayahan, lise yıllarındayken, henüz orta okul son sınıf öğrencisi iken Nur hanımı görür görmez aşık olmuşve üç yıl flört ettikten sonra 8 Mart 1973 yılında evlenmişti. Bu evlilikten 1974 yılında Beste ismini verdikleri kızı dünyaya geldi.

Beste Haravon, Tayfun Duygulu ile ilk evliliğini yaptı. Beste Havaron'un ikinci Onur Berberoğlu ile ikinci evliliğini geçekleştirdi. Bu evliliğinden Oben isimli bir oğlu dünyaya geldi. Ancak, bu evlilik de yolunda gitmedi ve Onur Berberoğlu ile boşandı.