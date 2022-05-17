Kayahan'ın kızı Beste Açar kimdir, kaç yaşında? Beste Açar sevgilisinden evlilik teklifi aldı! - Haberler

Beste Açar iki aydır birlikte olduğu Evren Bölek'ten evlenme teklifi aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyen Bölek'in eski eşi Ece Taşkın, katıldığı canlı yayında "Beste Hanım 4 haftalık hamile ama eski eşim Evren'in çocuğu olmuyor" dedi. Bölek'in maddi durumunun kötü olduğunu da belirten Taşkın, Açar'ı dikkatli olması konusunda uyardı. Gündemden düşmeyen Beste kaç yaşında merak ediliyor. Kayahan'ın kızı Beste Açar kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

BESTE AÇAR KİMDİR?

Beste Açar 15 Mayıs 1974 yılında doğdu. 47 yaşında olan Beste Açar, usta şarkıcı Kayahan'ın ilk kızıdır. Kayahan, lise yıllarındayken, henüz orta okul son sınıf öğrencisi iken Nur hanımı görür görmez aşık olmuşve üç yıl flört ettikten sonra 8 Mart 1973 yılında evlenmişti. Bu evlilikten 1974 yılında Beste ismini verdikleri kızı dünyaya geldi. Beste Haravon, Tayfun Duygulu ile ilk evliliğini yaptı. Beste Havaron'un ikinci Onur Berberoğlu ile ikinci evliliğini geçekleştirdi. Bu evliliğinden Oben isimli bir oğlu dünyaya geldi. Ancak, bu evlilik de yolunda gitmedi ve Onur Berberoğlu ile boşandı.

BESTE AÇAR INSTAGRAM HESABI

Beste Açar Instagram kullanıcı ismi "besteacarofficial" 108 bin takipçisi bulunuyor.

Haberler.com - Gündem