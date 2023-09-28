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Kaya koruğu nedir? Kaya koruğu faydaları nelerdir?

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Kaya koruğu, son günlerde en çok araştırılan ve merak edilen besinlerden biri olarak dikkatleri çekti. Peki, Kaya koruğu nedir? Kaya koruğu faydaları nelerdir?

Kaya koruğu nedir? Kaya koruğu faydaları nelerdir soruları son günlerinmerak edilenkonuları arasına girdi. Peki, Kaya koruğu nedir? Kaya koruğu faydaları nelerdir?
KAYA KORUĞU NEDİR?

Âlem: Plantae

Şube: Angiosperms

Sınıf: Eudicots

Takım: Asterids

Alt takım: Apiales

Familya: Apiaceae

Cins: Crithmum

Tür: C. maritimum

Kaya koruğu ya da Kayakoruğu (Crithmum maritimum), crithmum ailesinden bir bitki olup, yapraklari mezelerde ve salatalarda kullanilir.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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