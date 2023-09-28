Kaya koruğu nedir? Kaya koruğu faydaları nelerdir?
Kaya koruğu, son günlerde en çok araştırılan ve merak edilen besinlerden biri olarak dikkatleri çekti. Peki, Kaya koruğu nedir? Kaya koruğu faydaları nelerdir?
Kaya koruğu nedir? Kaya koruğu faydaları nelerdir soruları son günlerinmerak edilenkonuları arasına girdi. Peki, Kaya koruğu nedir? Kaya koruğu faydaları nelerdir?
KAYA KORUĞU NEDİR?
Âlem: Plantae
Şube: Angiosperms
Sınıf: Eudicots
Takım: Asterids
Alt takım: Apiales
Familya: Apiaceae
Cins: Crithmum
Tür: C. maritimum
Kaya koruğu ya da Kayakoruğu (Crithmum maritimum), crithmum ailesinden bir bitki olup, yapraklari mezelerde ve salatalarda kullanilir.