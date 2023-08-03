Kawasaki, Elektrikli Motosiklet Modelleri İçin Çalışmalara Başladı

Elektrikli otomobiller ile birlikte elektrikli motosiklet modelleri de her geçen gün sayısını artırıyor. Yarış motosikletleri ile tanıdığımız Kawasaki de artık elektrikli modellere imza atmaya başladı. Elektrikli motosikletlerini ilk kez geçtiğimiz yıl 2022 EICMA Milano Motosiklet Fuar'ında gördüğümüz marka, şimdi iki yeni modelin üretimine hazırlanıyor. Kawasaki, elektrikli modeller için çalışmalarını hızlandırdı. Son gelen bilgilere göre Kawasaki, iki elektrikli model için çalışmalara başlamış durumda. Avustralya'da ortaya çıkan onay belgelerine göre, elektrikli motosikletler Ninja e-1 ve Z e-1 model isimlerini taşıyacak. Yeni eletrikli modeller tasarım anlamında 400 cc'lik Ninja 400 ve Z400'e atıfta bulunuyor. Gövde tasarımı anlamında bu modellerden ilham alan yeni elektrikli modeller, tekerlek ve frenlerini ise Ninja 300 ve Z300'den ödünç alınmış gibi görünüyor. Kawasaki, geçtiğimiz yıl yaptığı tanıtımda elektrikli modellerinin gücünü 11 kW (14.75 hp) olarak ifade etmişti. Modellerin onay belgelerinde ise 9kW (12 hp) seviyesinde bir güçten bahsediliyor. Dosyalara göre motosikletlerin ağırlıkları Z e-1 modeli için 135 kg, Ninja e-1 için 140 kg olarak listeleniyor. Japon şirketler elektrikli motorsiklet geliştirme konusunda diğer rakiplerine göre biraz geç kalmış gibi görünüyor. Japon üreticiler şimdiye kadar scooter modelleri dışında elektrikli modellere fazla yönelmemişlerdi. Şimdi de görünen o ki elektrikli modeller konusunda yarışa rakiplerinin bir miktar gerisinde başlayacaklar. Görünen o ki önümüzdeki günlerde çevremizdeki elektrikli araç sayısı önemli oranda artacak. Peki siz Kawasaki ve elektrikli motosiklet modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Elektrikli otomobiller ile birlikte elektrikli motosiklet modelleri de her geçen gün sayısını artırıyor. Yarış motosikletleri ile tanıdığımız Kawasaki de artık elektrikli modellere imza atmaya başladı. Elektrikli motosikletlerini ilk kez geçtiğimiz yıl 2022 EICMA Milano Motosiklet Fuar'ında gördüğümüz marka, şimdi iki yeni modelin üretimine hazırlanıyor.

Kawasaki, elektrikli modeller için çalışmalarını hızlandırdı

Son gelen bilgilere göre Kawasaki, iki elektrikli model için çalışmalara başlamış durumda. Avustralya'da ortaya çıkan onay belgelerine göre, elektrikli motosikletler Ninja e-1 ve Z e-1 model isimlerini taşıyacakç

Yeni eletrikli modeller tasarım anlamında 400 cc'lik Ninja 400 ve Z400'e atıfta bulunuyor. Gövde tasarımı anlamında bu modellerden ilham alan yeni elektrikli modeller, tekerlek ve frenlerini ise Ninja 300 ve Z300'den ödünç alınmış gibi görünüyor.

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Kawasaki, geçtiğimiz yıl yaptığı tanıtımda elektrikli modellerinin gücünü 11 kW (14.75 hp) olarak ifade etmişti. Modellerin onay belgelerinde ise 9kW (12 hp) seviyesinde bir güçten bahsediliyor. Yüzde 20'ye varan bu güç azalmasının nedenini ise bilemiyoruz.

Dosyalara göre motosikletlerin ağırlıkları Z e-1 modeli için 135 kg, Ninja e-1 için 140 kg olarak listeleniyor. Bununla birlikte, Kawasaki'nin daha önce motosikletlere güç sağlayacağını belirttiği çıkarılabilir bataryalardan ise bahsedilmiyor. Şirket, daha önce toplamda 3 kWh kapasiteye sahip iki adet 12 kg'lık bataryanın bisikletlere güç sağlayacağını ve şarj için çıkarılabileceğini açıklamıştı.

Japon şirketler elektrikli motorsiklet geliştirme konusunda diğer rakiplerine göre biraz geç kalmış gibi görünüyor. Japon üreticiler şimdiye kadar scooter modelleri dışında elektrikli modellere fazla yönelmemişlerdi. Şimdi de görünen o ki elektrikli modeller konusunda yarışa rakiplerinin bir miktar gerisinde başlayacaklar.

Görünen o ki önümüzdeki günlerde çevremizdeki elektrikli araç sayısı önemli oranda artacak. Peki siz Kawasaki ve elektrikli motosiklet modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.