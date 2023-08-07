Sıcaklıklarının 40 dereceye kadar yaklaşmasıyla motor soğutma sıvılarının önemi artıyor. Tüm yurt genelinde son günlerde kavurucu sıcaklardan sadece insanlar değil, bakımsız otomobillerde etkileniyor. Özellikle hava sıcaklığından dolayı ısınan motorun hararet nedeniyle yolda kalan araç sayıları artıyor. Sıcak hava kaynaklı sorunların arttığını ifade eden oto tamirciler ise araçlardaki yaz bakımının önemine vurgu yaptı.

Kavurucu sıcaklarda uzmanlardan araç bakım uyarısı

Sıcaklıklarının 40 dereceye kadar yaklaşmasıyla motor soğutma sıvılarının önemi artıyor

KONYA - Tüm yurt genelinde son günlerde kavurucu sıcaklardan sadece insanlar değil, bakımsız otomobillerde etkileniyor. Özellikle hava sıcaklığından dolayı ısınan motorun hararet nedeniyle yolda kalan araç sayıları artıyor. Sıcak hava kaynaklı sorunların arttığını ifade enden oto tamirciler ise araçlardaki yaz bakımının önemine vurgu yaptı.

Hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar yaklaştığı şu günlerde araç motor soğutma sıvılarının önemi artıyor. Özellikle şehir içinde motor ısısı daha da yükselmesi nedeniyle, sıvı aktarım hortumlarına da büyük rol düşüyor. Motorun hararetinin yükselmesindeki en büyük etkenlerden birisinin hortum yırtılması sonrası motor bölümünde yangının çıkabileceğini belirten oto tamirciler ise, periyodik bakımın önemli olduğuna dikkat çekti.

"Sürekli hortumları kontrol etmekte fayda var"

Sıcak havaların yaşandığı şu günlerde motordaki küçük sorunların büyük zararlı sonuçlara neden olabileceğini belirten oto tamirci Davut Değer, "Yaz bakımı havaların sıcak olmasından dolayı araçların hararetli çalışmasıyla motor bölümünde bulunan hortum patlatabilir. Sıcaktan kaynaklı genellikle hortumlar bayatlar. O yüzden sürekli hortumları kontrol etmekte fayda var. Su radyatörlerinde çürümeler olabilir. Kesinlikle kontrol edilmesi gerekiyor. Eğer bunlarda su kaçağı varsa araçlarda motor bölümündeki conta yakar ve motora büyük zarar verebilir. Örnek vermek gerekirse de, 1 liralık iş 10 liraya kadar çıkabilir, buda müşterimizin cebine zararı olur" dedi.

"Bakım denildiği zaman sadece, yağ bakımı olarak düşünmeyin"

Bakımların ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çeken tamirci Davut Değer, "Hava ve yağ filtresi yakıt için bir faydası olur. Ama havalar çok ısındığı için benzin hortumlarını kontrol ettirmek daha mantıklı. Sürücülerin ise bu tür sıcak havalarda, benzin kokusuna dikkat etmeleri gerekiyor. Aracın aşırı hararet yapmasından kaynaklı, yolda kalan müşterilerimiz oluyor. O nedenle yaz bakımları da çok önemli. Bazen büyük masraflar açabiliyor. Bakım denildiği zaman sadece yağ bakımı olarak düşünmeyin radyatör, antifriz, hortumlar olarak düşünün. Araç bakım fiyatları ise, bin 500 liradan başlıyor, 7 bin liraya kadar yükseliyor" şeklinde konuştu.

"Sürücülerin yazlık bakımlarını aksatmamalarını öneriyorum"

Aracının bakımını aksatması sonucu aracında hasar meydana gelen Mustafa Yeşilaslan ise, "Sabah işe gitmek için aracın marşına bastığımda motorun yüksek sesle çalıştığını fark ettim. O nedenle ustamın iş yerine geldim. Serviste ön çalışmalar yapıldıktan sonra araçta yağ soğutucuların ve hararet müşürlerinin arızalı olduğu belirlendi. Bununla ilgili sonuç ise araçta yaz bakımlarının yapılmadığı oldu. Ben diğer sürücülerin yazlık bakımlarını aksatmamalarını öneriyorum" diye konuştu.