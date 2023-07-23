Hava sıcaklığının 45-50 derecenin üstüne çıktığı Gaziantep'te, sıcaklığın-15 derece olduğu Kaleoğlu Mağarası yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Dışarıda aşırı sıcağa rağmen kafe olarak işletilen mağaraya giren müşterilerin ısınmak için elektrikli soba kullanıyor.

Kavurucu sıcaklarda bu mağarada sobayla ısınıyorlar

Dışarısı 45-50 derece, içeride sobayla ısınıyorlar

500 yıllık doğal klimalı mağara

Temmuz ayında sobayla ısınıyorlar

GAZİANTEP - Hava sıcaklığının 45-50 derecenin üstüne çıktığı Gaziantep'te, sıcaklığın-15 derece olduğu Kaleoğlu Mağarası yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Dışarıda aşırı sıcağa rağmen kafe olarak işletilen mağaraya giren müşterilerin ısınmak için elektrikli soba kullanıyor.

"Üşüyen müşteriler elektrikli soba ile ısınmaya çalışıyor"

Yaz mevsiminin etkisinin göstermesinin ardından Gaziantep'te termometreler 45-50 dereceleri göstermeye başladı. Sıcakların artması ile vatandaşlar kafe olarak işletilen 500 yıllık tarihi Kaleoğlu Mağarası'na akın etmeye başladı. Tarihi mağarada sıcaklık -15 derecelere düşerken, üşüyen müşteriler elektrikli soba ile ısınmaya çalışıyor. Gaziantep ve çevre illerinden çok sayıda insanın gezdiği mağara, Antalya, İstanbul, Hatay, Kahramanmaraş gibi kentlerden de ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

"Üşüdük dedikleri zaman soba yakıyoruz"

Kaleoğlu Mağara işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, "Dışarısı 45-50 dere olduğunda burası 15 derece oluyor ve sıcaklığını koruyor. Hatta buraya gelen müşterilerimiz burası soğuk üşüyoruz dediler ve bizlerde sobamızı yaktık. Hakikaten dünya harikası bir yer burası dışarısı 0 derece olduğunda burası 15 derece dışarısı 45-50 derece olduğunda bile yine 15 derecedir. İnsanlarda bu sıcaklıklardan istifade etmek için burada serinlemek için akın akın geliyorlar. Gaziantep'e gelen mutlaka bu mağaraya uğruyor. 500 yıllık doğal klimalı mağara burası" diye konuştu.

"İçerisi soğuk eşim içeride üşüdü polar istedi"

Antalya'dan Gaziantep'e ziyarete gelen Tunç Tombul, "Sabah geldik Gaziantep'e cehennem gibi bir sıcaklık var inanılır gibi değil. Küresel ısınmanın sonucu 50 derece sıcaklık, Gaziantep'i gezdik alışveriş yaptık mahvolduk. Arkadaşlar daha önce söylemişlerdir Kaleoğlu Mağarasına gidin diye ve bizde geldik içerisi çok güzel ve serin, demek ki cehennemin içinde cennet yaratmış Allah bunu da insanların kullanımına vakfetmiş. Bunun da değerini bilmek lazım, bazı insanlara içerisi soğuk geliyor. Eşim içeride üşüdü polar istedi. Hatta güldüler abla burası böyle buranın özelliği bu dışarı da terden ölüyorsun, içeriye girdik üşüdük" ifadelerini kullandı.

"Doğal klimalı olduğundan dolayı çok serin"

500 yıllık tarihi Kaleoğlu Mağarasında müzisyenlik yapan ve tarihi mağaraya gelen ziyaretçileri ağırlamaktan mutluluk duyan Müslüm Özkaplı, "Burası Gaziantep Kaleoğlu Mağarası 500 yıllık tarihi bir mağara, doğal klimalı 4 tane doğal kuyu olduğu söyleniyor. Dünya harikası bir yer tüm gelenler burayı seviyor. Çok doğal ve kendi kliması var. İnsanlar sevdiği buraya geliyor çay kahve içiyorlar. Buraya gelen tüm misafirlerimizi ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Müzik, canlı müzik ve çiğ köfte eşliğinde bizde onlarla beraber eğleniyoruz. Bizlerde sıcaktan dolayı bu işi dışarda yapamadığımız ve buranın da doğal klimalı olduğundan dolayı çok serin, bu nedenle herkes buraya gelmek istiyor" dedi.