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Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 1'i bebek 3 yaralı

Otomobil Haberleri

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazda 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 1'i bebek 3 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazda 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ayazma Mahallesi Kurtuluş Bulvarı ile Üniversite Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki Ş.K. idaresinde 41 R 4716 plakalı Volkswagen marka otomobil ile M.O. hakimiyetindeki 59 ZJ 800 plakalı Mitsubishi marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobiller bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü M.O., eşi ve bebeği yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaralı eşi ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı. M.O. ise otomobilden çıkardığı bebeğini kucağına alarak ambulansa bindirildi. Yaralılar ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Otomobil

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