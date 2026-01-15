Kavgada hayatını kaybeden Hakan Çakır davasında gerginlik
Hakan Çakır'ın (23) hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 2'si çocuk 5 sanık hakkında açılan davada, sanıkların yargılamasına Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşma sonrasında mağdur ve sanık yakınları arasında adliye koridorunda tartışma yaşandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam