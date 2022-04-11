Kavga ihbarına giden polis ekiplerine çocuklardan bayraklı sürpriz

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, gittikleri bıçaklı kavga olayında çocukların bayraklı ve pastalı sürprizi ile karşılaştı.

Onikişubat İlçesindeki bir sitede toplanan onlarca çocuk ve site sakini senaryo gereği 112 Acil Servis numarasını arayarak site bahçesinde bıçaklı ve sopalı kavga olduğunu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Amirliği Yunus ekipleri, kalabalığın konfeti sürprizi ile karşılaştı. Onlarca çocuk ellerindeki bayraklarla polis teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı.Kalabalığın sevgi seli ile karşılaşan polis ekipleri, megafonla site sakinlerine teşekkür etti.

Etkinliği düzenleyen Adem Mağralı, "Polis ekiplerimiz anında geldiler. Onlardan asılsız ihbar için özür dileriz. Burada da şehir babası ile karşılaştık ve iyi ki varlar. Bizlere eşlik eden site sakinlerine teşekkür ederiz" dedi. Polislere yapılan sürpriz ile duygusal anlar yaşadığını ifade eden Şehit Serkan Bursalı'nın babası Mehmet Bursalı ise, "Onların polis haftalarını canı gönülden kutluyorum" dedi. Etkinliğe katılan site sakinleri ve vatandaşlar ise duygularını paylaştı.

Etkinlik pasta kesimi, tatlı ve dondurma ikramı sonrası çocukların oyun guruplarında oynaması ile son buldu.