Kavala Kurabiyesi tarifi! MasterChef Kavala Kurabiyesi nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Kavala Kurabiyesi hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Kavala Kurabiyesi hazırladı. Peki, Kavala Kurabiyesi nedir? Kavala Kurabiyesi nasıl yapılır? Kavala Kurabiyesi nedir?

Bademli lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kavala Kurabiyesi ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kavala Kurabiyesi nasıl yapılır? Kavala Kurabiyesi nedir? Kavala Kurabiyesi nasıl yapılır, Kavala Kurabiyesi yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Kavala Kurabiyesi yapıldı, evde klasik Kavala Kurabiyesi yapıldı! İşte en güzel Kavala Kurabiyesi!

KAVALA KURABİYESİ TARİFİ!

350 gram un

200 gr badem tozu

130 gram badem

150 gr tereyağı oda sıcaklığında

2 yumurta

100 gr pudra şekeri

1 çay kaşığı vanilya özü

1 poşet kabartma tozu

kaplama:

Pudra şekeri

Bademleri önceden 180°C'ye ısıtılmış fırında kızartın, bademlerin eşit şekilde kızarması için ara sıra karıştırın. Kitaba.

Fırın sıcaklığını 175°C'ye düşürün.

Yüksek kenarlı bir kızartma tavasında, sırasıyla unu ve ardından badem tozunu kısık ateşte, yaklaşık 10 dakika boyunca sürekli karıştırarak, kararmayı önleyerek kavurun.

Her şeyi bir salata kasesine dökün ve karışım oda sıcaklığına gelene kadar bir kenara koyun.

Bademleri irice ezip bir kenara koyun.

Bir kapta tereyağı, yumurta, pudra şekeri, vanilya ve kabartma tozunu homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırın.

Tereyağı, şeker ve yumurta karışımına un ve badem tozunu ekleyin.

Homojen bir macun elde edene kadar her şeyi karıştırın, ardından ezilmiş bademleri ekleyin.

Hamuru 2 cm kalınlığında açın ve ay şeklinde kesin.

Bisküvileri parşömen kağıdıyla kaplı bir fırın tepsisine yerleştirin ve 175°C'de 18-20 dakika pişirin.

15 dakikalık pişirmeden itibaren pişirmeyi izleyin.

Kurabiyeler pişip ilk sıcaklığı çıktıktan sonra, bisküvinin tamamını kaplayacak şekilde bir kase pudra şekerine batırın.

Servis tabağına dizin.

Afiyet olsun

Not: Bisküviler hava geçirmez bir kapta, serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır.