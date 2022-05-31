Kavak Yelleri nerede çekildi? - Haberler

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden Kavak Yelleri konusu ile olduğu kadar setleriyle de merak konusu oluyor. Dizi hakkında Kavak Yelleri nerede çekildi, merak ediliyor. Peki, Kavak Yelleri nerede çekildi?

KAVAK YELLERİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yaklaşık 5 yıl Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük bölümü Seferihisar'da çekilen Kavak Yelleri dizisi bazı bölümleri Seferihisar'da çekildi.

Büyük bölümü Seferihisar'da çekilen dizinin ilk yıllarında Seferihisar görüntüleri Urla adıyla geçmiştir.

Dönemin Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Mart 2009 yılında göreve gelmesinin ardından dizi yapımcısı Timur Savcı'yla temasa geçmesi ve Seferihisar adının kullanılmasını istemesinin ardından, yapımcıların da olaya sıcak bakmasıyla, İstanbul'da çekilen bölümlerde bile ekranlarda birçok kez Seferihisar ismi telaffuz edilmişti.

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