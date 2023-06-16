Şırnak'ta, Gabar ve Cudi dağlarında keşfedilen petrol rezervlerinin ardından şimdi de Kato Dağı'nda petrol arama çalışmaları başlatıldı. Peki, Kato Dağı nerede, petrol mü bulundu? Kato Dağı petrol mü çıktı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği petrol haberlerine bir yenisi eklendi. Şırnak-Hakkâri arasında yer alan Kato Dağı'nda da arama çalışmaları başlatıldı. Peki, Kato Dağı nerede, petrol mü bulundu? Kato Dağı petrol mü çıktı?

KATO DAĞI NEREDE, PETROL MÜ BULUNDU?

Kato Dağı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yer alan bir dağdır. Yüksekliği 2900 metredir. Aynı zamanda İskender'in geçemediği dağlar olarak da bilinir. Daha önce Gabar ve Cudi dağlarında petrol haberleri çıkmıştı. Türkiye şimdi Kato'da petrol arıyor.

KATO DAĞI PETROL MÜ ÇIKTI?

Kentte 8 ayrı bölgede petrol keşif çalışması yaptıklarını belirten Vali Bilgin, şunları söyledi: "İki bölgede ise petrol üretim kuyusu açma çalışması devam ediyor. Bugün Şırnak'ın tüm dağlarında keşifle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bestler Dereler ve Kato Dağları'nda Gabar'dakinin çok üstünde rezervler çıkacağıyla ilgili tahminlerimiz var. Bestler Dereler ve Kato Dağı bölgelerinde, Gabar'ın 5 katı petrol olduğu tahmin ediliyor. Bugün 80 tankerin Şırnak'tan Batman'a gönderildiğini görebiliyoruz. Olağanüstü bir çalışma ve çaba var. Bu olağanüstü çalışma ve çabanın sonunda üretim var. Şırnak artık kabuğunu yırttı. Artık Şırnak bundan sonraki süreçte istihdam veya sıkıntıyı tartışmayacak. Güzel şeyleri tartışacak. Sporu, üretimi tartışacak. Şu an Şırnak'ta çıkan petrol Batman'ın 5 katı. Keşfi yapılan bir sahada yeni yapılan bir sondajla rezervin revize edilmesi. Yani rezervin yükseltilmesi. Rezerv 10 kat değil. Bugün o kuyudan çıkan 10 kat. Bir kuyudan üretilenin 10 katı petrol çıkıyor."