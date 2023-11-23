Katmer tarifi! MasterChef Katmer nasıl yapılır?

Türk mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Katmer ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Katmer nasıl yapılır? Katmer nedir? Katmer nasıl yapılır, Katmer yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Katmer yapıldı, evde klasik Katmer yapıldı! İşte en güzel Katmer!

Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Katmer hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Katmer hazırladı. Peki, Katmer nedir? Katmer nasıl yapılır? Katmer nedir?

KATMER TARİFİ!

KATMER TATLISI İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

• 4 adet yufka

• 1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

• 1 su bardağı toz şeker

• 1 tatlı kaşığı tarçın

• Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı

• Pudra şekeri (servis için)

KATMERNASIL YAPILIR?

İlk olarak iç harcı hazırlamak için, dövülmüş ceviz içini bir kaseye alın. Üzerine toz şeker ve tarçını ekleyin. Karıştırarak malzemelerin iyice karışmasını sağlayın.

Bir yufkayı düz bir şekilde tezgaha serin. Üzerine eritilmiş tereyağı sürün.

Diğer bir yufkayı da üzerine serin ve ona da tereyağı sürün. İkinci yufkanın üzerine de iç harcın yarısını eşit şekilde yayın.

Yufkaları rulo şeklinde sararak dolayın ve elinizle hafifçe bastırarak sıkıca kapatın. Rulo şeklindeki yufkaları istediğiniz kalınlıkta dilimleyin.

Dilimlenmiş yufkaları tezgah üzerine alın ve üzerine hafifçe bastırarak açın. Her dilimi hafifçe unlayarak açmanız daha kolay olacaktır.

Hazırladığınız yufka dilimlerini teker teker tava veya sac üzerinde arkalı önlü kızartın. Yüksek ateşte kısa sürede kızartmanız önemlidir.

Kızaran katmerleri servis tabağına alın ve üzerine pudra şekeri serperek servis yapın.

Katmer tatlısı sıcak veya ılık olarak servis edilebilir. Afiyet olsun!