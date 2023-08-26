Katmer tarifi! Masterchef Katmer nasıl yapılır? Katmer tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Katmer tatlısı hangi yöreye ait?

Masterchef 26 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Katmer tatlısının yapmasını istedi. Peki Masterchef Katmer tatlısı nasıl yapılır? Katmer tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Katmer tatlı tarifi! Katmer nasıl yapılır? Katmer tatlı tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel tatlılar yapılı. Seyircilerin en merak ettiği konu Katmer tarifi oldu. Peki en güzel Katmer tatlı tarifi nasıl yapılır? Katmer tatlısı nasıl yapılır? Katmer için gerekli malzemeler nelerdir? Katmer tarifi! Katmer nedir, ne demek? Masterchef Katmer nasıl yapılır? Katmer hangi bölgenin, hangi yörenin tatlısı? Katmer tatlısı hangi ülkeye ve yöreye aittir? Katmer tatlısı hangi bölge? İşte detaylar...

KATMER NEDİR, NE DEMEK? KATMERTATLISI HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Katmer, Türk mutfağında ve Orta Asya'da yaygın olarak yapılan, hamurun yaklaşık 2 mm kalınlığında açılıp arasına yağ, haşhaş, tahin ya da Antep fıstığı konulup 4-5 kez katlanarak saçta pişirilmesi ile elde edilen hamur işi yiyecektir.

KATMER TATLISI İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

• 4 adet yufka

• 1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

• 1 su bardağı toz şeker

• 1 tatlı kaşığı tarçın

• Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı

• Pudra şekeri (servis için)

KATMERNASIL YAPILIR?

İlk olarak iç harcı hazırlamak için, dövülmüş ceviz içini bir kaseye alın. Üzerine toz şeker ve tarçını ekleyin. Karıştırarak malzemelerin iyice karışmasını sağlayın.

Bir yufkayı düz bir şekilde tezgaha serin. Üzerine eritilmiş tereyağı sürün.

Diğer bir yufkayı da üzerine serin ve ona da tereyağı sürün. İkinci yufkanın üzerine de iç harcın yarısını eşit şekilde yayın.

Yufkaları rulo şeklinde sararak dolayın ve elinizle hafifçe bastırarak sıkıca kapatın. Rulo şeklindeki yufkaları istediğiniz kalınlıkta dilimleyin.

Dilimlenmiş yufkaları tezgah üzerine alın ve üzerine hafifçe bastırarak açın. Her dilimi hafifçe unlayarak açmanız daha kolay olacaktır.

Hazırladığınız yufka dilimlerini teker teker tava veya sac üzerinde arkalı önlü kızartın. Yüksek ateşte kısa sürede kızartmanız önemlidir.

Kızaran katmerleri servis tabağına alın ve üzerine pudra şekeri serperek servis yapın.

Katmer tatlısı sıcak veya ılık olarak servis edilebilir. Afiyet olsun!