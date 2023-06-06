Katılımevim halka arz kaç lot verir? Katılımevim halka arz ne zaman? KTLEV Katılımevim halka arz enerji oransal mı? KTLEV hisse fiyatı ne kadar?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Katılımevim halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Katılımevim halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Katılımevim halka arz ne zaman? Katılımevim halka arz hangi bankada var? Katılımevim halka arz enerji oransal mı? Katılımevim halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Katılımevim halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Katılımevim halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Katılımevim halka arz kaç lot verir? Katılımevim halka arz hangi bankada var? Katılımevim halka arz enerji oransal mı? Katılımevim halka arz ne zaman işlem görecek? sorularını merak ediyor. İşte Katılımevim alabileceğiniz bankalar!
Katılımevim, halka arz tarihi 6-7 Haziran 2023 olarak belirlendi.
Katılımevim, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Katılımevim, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Katılımevim 13,43 TL'den halka arz olacak.
Katılımevim hisse kodu #KTLEV olarak açıklandı.
Katılımevim şirketi 60,000,000 lot veriyor.
Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.