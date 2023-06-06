Katılımevim halka arz kaç lot verir? Katılımevim halka arz ne zaman? KTLEV Katılımevim halka arz enerji oransal mı? KTLEV hisse fiyatı ne kadar?

Halka arz takip eden vatandaşlar Katılımevim halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Katılımevim halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Katılımevim halka arz ne zaman? Katılımevim halka arz hangi bankada var? Katılımevim halka arz enerji oransal mı? Katılımevim halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...