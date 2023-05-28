Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sandık başına giden vatandaşlar katılım oranının az olduğuna dikkat çekiyor. Sosyal medyada da gündem olan konuyla ilgili "Katılım" başlıklı bir etiket açıldı. Bu etiketle kısa sürede 80 binin üzerinde tweet atıldı. Peki, Katılım yükseldi mi? 2. tur katılım yüzde kaç?

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek. Katılım yükseldi mi? 2. tur katılım yüzde kaç?

2. TUR KATILIM YÜZDE KAÇ?

Ancak 2. tur için bugün sandık başına giden vatandaşlar bu kez seçime katılımın düşük olduğunu belirtiyor. Konuyla ilgili sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı, "Katılım" etiketi kısa sürede Twitter'da TT oldu. 80 binin üzerinde tweet atılırken bazı kullanıcılar oy pusulasının küçük olmasından dolayı okullarda yoğunluk olmadığına dikkat çekti.

2. tur katılım oranı 18.45 itibariyle (AA) katılım yüzde 86 olarak açıklandı.