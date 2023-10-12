Katılım Enerji 25 Ekim'de kapılarını açıyor

Enerji sektörünün önde gelen firmalarından olan Katılım Enerji, 25 Ekim'de gerçekleşecek olan büyük açılış lansmanı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sanat, siyaset ve iş dünyasından önemli isimlerin katılacağı bu etkinlik, sektörde büyük bir heyecan yaratıyor.

25 Ekim'de gerçekleşecek olan büyük açılış lansmanının Katılım Enerji için büyük bir dönüm noktası olduğunu belirten Ferhan Şavlı, "Bu etkinlik, sadece enerji sektöründeki gücümüzü vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilir enerji ve çevre dostu uygulamalar konusundaki taahhüdümüzü de pekiştiriyor. Katılım Enerji, enerji alanında sürdürülebilirliği teşvik eden projelere ve inovasyona büyük önem veriyor." dedi.

46 MİLYON DOLARLIK YATIRIM PLANI

Katılım Enerji'yi, Suudi Arabistan'ın geçtiğimiz yıllarda açıkladığı, sürdürülebilir şehirler ve yenilenebilir enerjiyi odağına alan Vision2030 projesi kapsamında 46 Milyon dolarlık bir yatırımı Katılım Enerji bünyesine dahil etme noktasında teklif aldıklarını ifade eden Şavlı, "Katılım Enerji'nin büyüme ve sürdürülebilirlik projelerini Dünya genelinde yayma destekleme adına önemli bir adım. Bu yatırım, yenilenebilir enerji projelerini genişletmemize ve enerji üretimini ve dağıtımını daha adil bir duruma getirmemize olanak tanıyacak. Ayrıca, sürdürülebilir enerjiye olan taahhüdümüzü güçlendirecek ve çevremize daha fazla fayda sağlayacağız.

SANTRAL YATIRIMLARINA DEVAM

Katılım Enerji olarak santral yatırımlarına devam ettiklerini söyleyen Ferhan Şavlı, "Dalaman'daki santralimize ek olarak, Konya, Kırklareli ve Batman gibi bir çok noktadayeni santraller için alım sürecimiz devam ediyor. Şarj istasyonlarımızda da sona yaklaştık" şeklinde konuştu.