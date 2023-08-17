BİST tarafından katılım endeksine uygun olan hisselerin belirlenmesiyle beraber hisse ile yakından ilgilenen vatandaşlar Katılım endeksine uygun hisseler nedir 2023? Ağustos ayı halka arz olacak hisseler aramasını yapıyor.

Halka arz takip eden vatandaşlar arama motorlarında Katılım endeksine uygun hisseler nedir 2023? Ağustos ayı halka arz olacak hisseler aramasını yapıyor. BİST tarafından belirlenen katılım endeksine uygun olan hisselerin hangileri olduğu ise araştırıldı. İşte Katılım endeksine uygun hisseler nedir 2023? Ağustos ayı halka arz olacak hisseler!

HALKA ARZ NEDİR?

Halka arz, hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir.

İnternet üzerindeki çeşitli kaynaklarda, Şirketlerin kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla özkaynak yoluyla senet ihraç ederek (fonlama) kaynak sağlaması olarak tanımlanmıştır. Bunun dışında, şirketlerin kaynak ihtiyaçlarını karşılamak için yabancı kaynaklardan borç alması da mümkündür.

Halka Arz Yöntemleri

Halka arz yöntemleri 3 Nisan 2010 tarihinde, Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği ile düzenlenmiştir.

İlgili tebliğ üç farklı halka arz yöntemi içermektedir:

Borsa'da Satış Yöntemi: Sermaye piyasası araçlarının ilgili Borsa düzenlemeleri çerçevesinde Borsa'da satışa sunulmasını,

Talep Toplama Yöntemi: Yatırımcıların satışa sunulan sermaye piyasası araçlarına ilişkin taleplerinin toplanarak bu taleplerin önceden belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi yoluyla satışını,

Talep Toplanmaksızın Satış Yöntemi: Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklardan, nitelikleri belirlenmiş ortaklıklar dışında kalanların paylarının kendileri ya da aracı kuruluşlar vasıtasıyla belirli bir fiyat tespit edilerek, yatırımcılardan talep toplanmaksızın halka arz yoluyla satışını ifade eder.

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN HİSSELER NEDİR 2023?