Son zamanlarda hisse senetlerine ilgi yoğunlaşıyor. Vatandaşlar her gün bir yenisi halka arz olan şirketlere yatırım yaparak portföylerini genişletmek ve büyütmek istiyorlar. Bu konuda İslami hassasiyeti bulunan kişilerin ise sıklıkla araştırdığı konu Katılım endeksine uygun değil ne demek? Oluyor. Peki, Katılım endeksi nedir, şartları nelerdir? İşte detaylar…

"Katılım endeksine uygun değil" ifadesi, bir şirketin veya kuruluşun İslam'a uygun finansal prensiplere ve katılım bankacılığına uygunluğuna dair bir değerlendirmede bulunurken kullanılır. Katılım endeksi, İslam'a göre faizsiz finansal işlemleri ve etik yatırımı teşvik eden bir ölçüttür. Peki, Katılım endeksine uygun değil ne demek? Katılım endeksi nedir, şartları nelerdir? Detaylar haberimizdedir…

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN DEĞİL NE DEMEK?

Bu ifade, bir şirketin veya finansal ürünün İslam'a uygun olmadığını veya katılım bankacılığı prensiplerine aykırı olduğunu belirtir. Örneğin, bir şirketin faizle işlem yapması veya gayrimeşru veya haram sektörlere yatırım yapması durumunda, bu şirket "katılım endeksine uygun değil" olarak değerlendirilir.

Katılım endeksine uygun olmayan bir finansal ürün veya işlem, İslam finans prensiplerine ve katılım bankacılığına uygun olmayan riskler içerebilir. Bu nedenle, İslam'a uygun yatırım yapmayı tercih eden bireyler veya kuruluşlar, katılım endeksine uygun olmayan ürünlerden veya işlemlerden kaçınabilirler.

KATILIM ENDEKSİ NEDİR, ŞARTLARI NELERDİR?

Katılım endeksleri, alkol, tütün, kumar, domuz eti ve geleneksel finans gibi faaliyetlerde bulunan şirketleri hariç tutarak oluşturulduğu için yatırımcıların etik ve dini inançlarıyla uyumlu, önceden taranmış bir yatırım evreni sunar.

Katılım Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Faaliyet Alanları Nelerdir?

Katılım Endeksinde yer alan şirketler, faaliyette bulundukları sektöre ve sermaye yapılarına bakılarak belirleniyor. Şirket esas sözleşmesinde aşağıdaki faaliyetlerin yazılı olduğu şirketlerin hisseleri kapsam dışında bırakılıyor:

Alkollü içki üretim ve ticareti

Tıbbi gayeler dışında uyuşturucu maddelerin üretim ve ticareti

Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetler

Domuz ve mamullerinin üretim ve ticareti

Faizli finans işlemleri

Para ve/veya para hükmündeki varlıklar arasında yapılan vadeli işlemler

Ahlaka ve İslami değerlere aykırı yayıncılık

İslami değerlerle bağdaşmayan eğlence, otelcilik vb. faaliyetler

Çevreye ve canlılara büyük zararı olan faaliyetler

İnsan fıtratını değiştirmeye yönelik biyolojik/genetik faaliyetler

Sağlığa zararlı tütün ürünleri üretim ve ticareti

İlgili Haberler