Finansal gelir veya değer artışı elde etmek amacıyla edindiğimiz varlıklara yatırım denir. Günümüzde, geniş bir yelpazede yatırım araçları mevcuttur. Yatırım kararlarımızı şekillendiren birçok etken bulunmaktadır. Beklentilerimiz, hedeflerimiz ve risk algımızın yanı sıra yaşam tarzımız da tercih ettiğimiz yatırım stratejileri ve varlık türleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Peki, Katılım endeksi nedir, ne işe yarar, nasıl belirlenir? Katılım endeksi türleri nelerdir, hisseleri nasıl alınır?

Katılım endeksi, bir topluluk veya örneklemde yer alan bireylerin veya birimlerin belirli bir olay, durum veya konuya ne kadar katıldığını veya dahil olduğunu ölçen istatistiksel bir ölçüttür. Katılım endeksi, genellikle yüzde olarak ifade edilir ve belirli bir topluluğun ne kadar yoğun bir şekilde katıldığını gösterir. Peki, Katılım endeksi nedir, ne işe yarar, nasıl belirlenir? Katılım endeksi türleri nelerdir, hisseleri nasıl alınır? İşte detaylar…

KATILIM ENDEKSİ NEDİR, NE İŞE YARAR, NASIL BELİRLENİR?

Katılım endeksi farklı alanlarda kullanılabilir. Örneğin, seçimlerde katılım oranını belirlemek için kullanılabilir. Bir ülkenin seçimlerine kaç kişinin katıldığını ve seçmenlerin oranını belirlemek amacıyla kullanılan bir katılım endeksi örneğidir. Benzer şekilde, anketlerde veya araştırmalarda da katılım endeksi, örneklemdeki bireylerin ne kadar sıklıkla katıldığını göstermek için kullanılabilir.

Katılım endeksi, genellikle aşağıdaki formülle hesaplanır:

Burada:

- Katılan Sayısı, belirli bir olaya veya duruma katılan bireylerin sayısını temsil eder.

- Toplam Sayı, incelenen örneklem veya topluluğun toplam sayısını temsil eder.

Katılım endeksinin yüksek olması, katılımın yüksek olduğunu gösterirken, düşük olması ise katılımın düşük olduğunu ifade eder. Katılım endeksi, toplumun veya örneklemdeki bireylerin ilgisi, etkileşimi ve dahil olma durumunu ölçmek için kullanılan önemli bir istatistiksel araçtır.

KATILIM ENDEKSİ TÜRLERİ NELERDİR, HİSSELERİ NASIL ALINIR?

Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren Katılım Endekslerini şu şekilde sıralayabiliriz:

BIST Katılım Tüm Endeksi ( XKTUM)

Katılım endekslerini oluşturan bütün şirketlerin payları BIST Katılım Tüm Endeksini oluşturur.

BIST Katılım 100 Endeksi (XK100)

Katılım Tüm Endeksi kapsamındaki şirketler arasında, işlem hacmi ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en yüksek 100 şirket hissesinden oluşur.

BIST Katılım 50 Endeksi (XK050)

Katılım Tüm Endeksi kapsamındaki şirketler arasında, işlem hacmi ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en yüksek 50 şirket hissesinden oluşur.

BIST Katılım 30 Endeksi (XK030)

Katılım Tüm Endeksi kapsamındaki şirketler arasında, işlem hacmi ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en yüksek 30 şirket hissesinden oluşur.

BIST Katılım Sürdürülebilirlik Endeksi (XSRDK)

BIST Katılım Sürdürülebilirlik Endeksi, katılım ve sürdürülebilirlik temalarına birlikte yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yönelik olarak oluşturulmuştur. Endeksin kapsamı, BIST Katılım Tüm ve BIST Sürdürülebilirlik Endekslerinin seçim kriterlerini birlikte sağlayan şirketlerin hisselerinden oluşur.

BIST Katılım Temettü Endeksi (XKTMT)

BIST Katılım Temettü Endeksi katılım ve temettü temalarına birlikte yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yönelik olarak oluşturulmuştur. Endeksin kapsamı, BIST Katılım Tüm ve BIST Temettü endekslerinin seçim kriterlerini birlikte sağlayan şirketlerin hisselerinden oluşur.

Hisse senedi alım-satım işlemlerinizi yetkili aracı kuruluşlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle katılım endekslerinde yer alan hisse senetlerine yatırım yapmak istiyorsanız bankaların ilgili uygulamalarını kullanabilirsiniz.