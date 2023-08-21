KATILIM ENDEKSİ ne demek, caiz mi, nasıl alınır? Katılım endeksine uygun ve uygun değil ne anlama gelir?

Yatırımlarını Borsa'da değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılan bir başka konu katılım endeksi ne demek, caiz mi ve nasıl alınır? Oldu. İslami hassasiyetleri bulunan vatandaşların yatırımlarını helal yoldan yapmak istemeleri sonucu Katılım endeksine uygun ve uygun değil ne anlama gelir? Sorusuna cevap aranıyor. İşte detaylar…

Gelir veya değer elde etmek için aldığımız finansal varlıkları yatırım olarak tanımlıyoruz. Katılım Endeksleri de İslami perspektifle hisse senedi yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar için önemli bir alternatif oluşturuyor. Peki, Katılım endeksiİ ne demek, caiz mi, nasıl alınır? Katılım endeksine uygun ve uygun değil ne anlama gelir? Detaylar haberimizdedir…

KATILIM ENDEKSİ NE DEMEK, CAİZ Mİ, NASIL ALINIR?

Katılım Endeksi, Borsa İstanbul (BIST) üzerinde, faizsiz yatırım ve katılım bankacılığı prensiplerine göre işlem gören hisse senetlerinden oluşan bir borsa endeksidir.

Borsa endeksleri belirli bir hisse senedi grubunun veya genel borsanın performansını tek bir araç üzerinde izlememizi sağlayan istatistiksel bir ölçüdür. Her bir endeks belirli bir pazarın, sektörün, endüstrinin veya varlık sınıfının performansını temsil etmek için tasarlanmıştır. Katılım endeksleri de İslami bakış açısına uygun nitelikte faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerinden oluşur. Katılım Endeksinin temel amacı, İslami finans ilkelerine uyan yatırımcılar için bir yatırım karşılaştırması veya referans noktası sağlamaktır.

KATILIM ENDEKSİ NASIL OLUŞTURULUR?

Katılım endeksleri oluşturulurken, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin Danışma Kurulu ile işbirliği sağlanır. Bu endeksin içereceği şirketlerin seçimi, Danışma Kurulu tarafından hazırlanan "Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standartı" ve bu standartın uygulanmasına dair detayları içeren "Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber" kılavuzlarına uygun şekilde gerçekleştirilir. Değerlendirme sürecinde, "Standart" ve "Rehber" belgeleri göz önünde bulundurularak oluşturulan "Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu"ndaki cevaplar temel alınır.

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ŞİŞECAM HALKA ARZ | Şişecam katılım endeksine uygun mu? Bu cevapların güncel ve doğru olması şirketlerin sorumluluğundadır. Yeni eklenen bir şirketin katılım endeksine dahil olabilmesi için, şirketin Bilgilendirme Formunda yer alan sorulara verdiği yanıtlara başvurabilirsiniz. Ayrıca, işlem gören şirketlerin bilgilerini düzenli olarak güncellenen Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden takip etmek mümkündür. Kuzu Grup halka arz oluyor! KUZU GYO katılım endeksine uygun mu?

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN VE UYGUN DEĞİL NE ANLAMA GELİR?

Katılım Endeksinde yer alan şirketler, faaliyette bulundukları sektöre ve sermaye yapılarına bakılarak belirleniyor. Şirket esas sözleşmesinde aşağıdaki faaliyetlerin yazılı olduğu şirketlerin hisseleri kapsam dışında bırakılıyor:

Alkollü içki üretim ve ticareti

Tıbbi gayeler dışında uyuşturucu maddelerin üretim ve ticareti

Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetler

Domuz ve mamullerinin üretim ve ticareti

Faizli finans işlemleri

Para ve/veya para hükmündeki varlıklar arasında yapılan vadeli işlemler

Ahlaka ve İslami değerlere aykırı yayıncılık

İslami değerlerle bağdaşmayan eğlence, otelcilik vb. faaliyetler

Çevreye ve canlılara büyük zararı olan faaliyetler

İnsan fıtratını değiştirmeye yönelik biyolojik/genetik faaliyetler

Sağlığa zararlı tütün ürünleri üretim ve ticareti

Yukarıdaki listedeki faaliyetleri yapmayan şirketler katılım hissesine uygun görülüyor.