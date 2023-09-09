Katil balina menopoza girer mi? Balinanın dişisi, hayvanlar menapoza girer mi?

Kim Milyoner Olmak İster? programında sorulan sorunun ardından vatandaşlar Hangi hayvanın dişisi menapoza girer? Katil balina, denizanası, eşekarısı ve kaplumbağa menapoza girer mi? sorularına yanıt aradı.