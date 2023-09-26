Katener direğine çarparak alev topuna dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de tramvay yolundaki katener direğine çarptıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erkan Y.idaresindeki 06 HB 0626 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinden geçen tramvay yolundaki katener direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araç, alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan yaralı olarak çıkartılan Erkan Y., 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Erkan Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.