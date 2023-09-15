Katarlı Heyet QTerminals Antalya'yı Ziyaret Etti

Katarlı heyet, Türkiye'nin ticari yük ve kruvaziyer limanlarından biri olan QTerminals Antalya'yı ziyaret etti. Heyet, kruvaziyer turizminin geliştirilmesine ilişkin bilgi alışverişinde bulundu ve limanı detaylı inceledi.

Katarlı heyet, Türkiye'nin ticari yük ve kruvaziyer limanlarından biri olan QTerminals Antalya'yı ziyaret etti.

Katar gümrük yöneticileri, Katar Turizm Ofisi yetkilileri, Katar İçişleri Bakanlığı ve Doha Limanı yöneticilerinden oluşan heyet, QTerminals Antalya üst yöneticileri ile görüştü.

Katar'dan gelen heyet ve QTerminals Antalya yetkilileri, kruvaziyer turizminin geliştirilmesine ilişkin bilgi alışverişinde bulundu. Heyet, kruvaziyer turizminin önemli iki gemisi Seabourn Encore ve Spirit Of Discovery gemilerine de çıkarak kruvaziyer turizmi için detaylı incelemelerde bulundu.

QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, gazetecilere yaptığı açıklamada, Katar heyeti ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kruvaziyer turizminde altyapı, büyük ve modern terminaller ve yeterli kapasiteyle sektörün önemli temsilcileri arasında yer aldıklarını belirten Sert, "Doha Limanı Basra Körfezi kıyısında bugün ziyaretçiler için cazibe merkezi olurken yolcu gemileri için de önemli bir liman olarak öne çıkıyor. Katar, kruvaziyer turizmi açısından yeni bir cazibe merkezi oldu." dedi.

Kendilerinin de ileriki süreçte Doha Limanı'na gideceklerini belirten Sert, iki liman arasındaki bu etkileşimin sektörün gelişmesi açısından çok olumlu olacağına inandıklarını kaydetti.

Şirketler arası "know-how" (Bilgi birikimi) transferiyle günümüzde rekabet avantajı elde etmek ve sürdürebilmek için vazgeçilmez bir noktada olduklarını dile getiren Sert, "Sektörde büyümek için bu değerli bilgi kaynağını etkili bir şekilde kullanmak gerekiyor. Bugün Antalya Limanı denizcilik ve turizm dünyasında adını gururla duyuran bir noktada. Katarlı yetkililerle de tecrübelerimizi paylaştık. Sektöründe önemli bir noktada yer alan QTerminals Antalya'nın dünyaya daha fazla örnek olacağına inanıyoruz ve bunun için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

???????