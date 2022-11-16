Katar vize istiyor mu? Türkiye'den katara seyahat için vize almak gerekiyor mu? Dünya Kupası'na sayılı gün kala gündemde yer alıyor

Katar'a gitmek isteyen vatandaşlar Katar vize istiyor mu sorusuna yanıt arıyor. Türkiye'den Katar'a vizesiz gidilir mi, Katar'a vize var mı merak ediliyor. Peki, Katar vize başvurusu var mı, Türkiye - Katar vize muafiyet durumu nedir?

Bu yıl Katar'da gerçekleşecek 2022 FİFA Dünya kupası için heyecan sürerken dünya kupası heyecanını yerinde takip etmek isteyen vatandaşlar ise Katar vize istiyor mu? Türkiye'den katara seyahat için vize almak gerekiyor mu? Sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

KATAR VİZE İSTİYOR MU?

Katar'ın vize isteyip istemediği birçok kişi tarafından merak edilen ve bundan dolayı internetten araştırılan konulardan biridir. Katar, 30 günden daha az süreli seyahatler için ülkemiz vatandaşlarından vize istemez. Katar'a 30 günden daha uzun süreli bir seyahat yapacak olan kişilerin Katar vizesi çıkarması gerekir. Aynı zamanda Katar'a gidecek olan kişilerin pasaportlarının geçerlilik süresinin 6 aylık bir süreden daha uzun olması gerekir. Uçak biletinin gidiş dönüş olarak alınmış olması da yolculuk esnasında daha kolay bir süreç geçirilmesi için oldukça önemlidir.

TÜRKİYE'DEN KATAR'A SEYAHAT İÇİN VİZE ALMAK GEREKİYOR MU?

Türkiye'den Katar'a seyahat edecek olan kişilerin vize işlemlerini sıklıkla araştırdığı bilinmektedir. Türkiye'den Katar'a seyahat edecek olan kişiler 30 günden daha az süreli bir seyahat yapacaklarsa herhangi bir vizeye ihtiyaç duymazlar. Bu seyahatlerin 30 günden daha uzun olması halinde Katar tarafından vatandaşlardan vize talep edilir. Vizelerin de Katar Konsolosluğuna başvurarak alınması gerekir. Katar'a giden kişilerin pasaportlarının geçerlilik süresinin de 6 aydan uzun olması gerekir. Ayrıca uçak biletinin de gidiş dönüş olması daha kolay bir yolculuk geçirmek için dikkat edilmesi gerekenlerden biridir.