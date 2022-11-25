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Katar - Senegal maçı ne zaman saat kaçta? Katar - Senegal maçı şifresiz izleniyor mu? Katar - Senegal maçı şifreli mi, şifresiz mi?

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Katar - Senegal maçı ne zaman saat kaçta? Katar - Senegal maçı şifresiz izleniyor mu? Katar - Senegal maçı şifreli mi, şifresiz mi?

Dünya kupası karşılaşmaları tüm hızıyla devam ederken bugünkü karşılaşmalar arasında yer alan Katar - Senegal maçı ne zaman saat kaçta? Sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilenler arasında Katar - Senegal maçı şifresiz izleniyor mu? Sorusu da yer alıyor. Peki, Katar - Senegal maçı ne zaman saat kaçta? Katar - Senegal maçı şifresiz izleniyor mu? Katar - Senegal maçı şifreli mi, şifresiz mi?

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Sporseverler tarafından 25 Kasım tarihinde oynanacak olan Dünya kupası karşılaşmalarından, Katar - Senegal maçı ne zaman saat kaçta? Sorusu merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilen bir diğer soru ise Katar - Senegal maçı şifresiz izleniyor mu? Sorusu oluyor. Bu haberimizde futbolseverler tarafından merak edilen Katar - Senegal maçı ne zaman saat kaçta? Sorusunu yanıtladık. Peki, Katar - Senegal maçı ne zaman saat kaçta? Katar - Senegal maçı şifresiz izleniyor mu? Katar - Senegal maçı şifreli mi, şifresiz mi?

24 Kasım Perşembe günü oynanacak olan dünya kupası maçı, saat 16:00'da Doha'da, Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak.

24 Kasım Perşembe günü oynanacak olan karşılaşma, şifresiz olarak izlenebiliyor. Uruguay - Güney Kore karşılaşması saat 16:00'da TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak. TRT 1 kanalı, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TÜRKSAT 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC 3/4

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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