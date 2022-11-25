Dünya kupası karşılaşmaları tüm hızıyla devam ederken bugünkü karşılaşmalar arasında yer alan Katar - Senegal maçı ne zaman saat kaçta? Sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilenler arasında Katar - Senegal maçı şifresiz izleniyor mu? Sorusu da yer alıyor. Peki, Katar - Senegal maçı ne zaman saat kaçta? Katar - Senegal maçı şifresiz izleniyor mu? Katar - Senegal maçı şifreli mi, şifresiz mi?

Bu kareden saniyeler sonra futbol tarihinin en ikonik fotoğraflarından biri çekildi! Messi çıldıracak

Sporseverler tarafından 25 Kasım tarihinde oynanacak olan Dünya kupası karşılaşmalarından, Katar - Senegal maçı ne zaman saat kaçta? Sorusu merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilen bir diğer soru ise Katar - Senegal maçı şifresiz izleniyor mu? Sorusu oluyor. Bu haberimizde futbolseverler tarafından merak edilen Katar - Senegal maçı ne zaman saat kaçta? Sorusunu yanıtladık. Peki, Katar - Senegal maçı ne zaman saat kaçta? Katar - Senegal maçı şifresiz izleniyor mu? Katar - Senegal maçı şifreli mi, şifresiz mi?

KATAR - SENEGAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

24 Kasım Perşembe günü oynanacak olan dünya kupası maçı, saat 16:00'da Doha'da, Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak.

KATAR - SENEGAL MAÇI ŞİFRESİZ İZLENİYOR MU?

24 Kasım Perşembe günü oynanacak olan karşılaşma, şifresiz olarak izlenebiliyor. Uruguay - Güney Kore karşılaşması saat 16:00'da TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak. TRT 1 kanalı, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4