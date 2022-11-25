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Katar - Senegal maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 25 Kasım Katar - Senegal maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini izle!

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Katar - Senegal maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 25 Kasım Katar - Senegal maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini izle!

Katar - Senegal maçının son dakikaları oynanıyor. Maçın bitmesine az bir süre kala maç özeti izlemek isteyen vatandaşlar, Katar - Senegal maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 25 Kasım Katar - Senegal maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Katar - Senegal maç özeti yayınlandı mı? Katar - Senegal maçının özeti nereden izlenir? İşte özet ve detaylar...

Katar - Senegal maçında son dakikalar oynanıyor. Maçın özetini izlemek isteyenler, Katar - Senegal maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 25 Kasım Katar - Senegal maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Katar - Senegal maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...

Katar - Senegal, Dünya Kupası G grubu maçı 25 Kasım 2022 Cuma günü yani bugün saat 16:00 'da başladı.

Katar - Senegal maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.

Maç 3-1 Senegal'in üstünlüğü ile sona erdi. Senegal 3 puanın sahibi oldu.

Maç 3-1 Senegal'in galibiyeti ile tamamlandı. Maçta atılan goller şöyle:

Senegal'in golleri:

  • 41. dakika : Boulaye Dia
  • 48. dakika : Famara Diedhiou
  • 83. dakika : Bamba Dieng

Katar'ın golleri:

  • 78. dakika : Muhammed Muntari

MAÇ SONUCU : KATAR 1 - 3 SENEGAL

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Maçın bitiminin ardından maç özetini TRT Spor veya TRT Spor Youtube ekranlarından izleyebilirsiniz.

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Maç, Doha'da, Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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