Katar - Senegal maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 25 Kasım Katar - Senegal maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini izle!
Gündem Haberleri
Katar - Senegal maçının son dakikaları oynanıyor. Maçın bitmesine az bir süre kala maç özeti izlemek isteyen vatandaşlar, Katar - Senegal maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 25 Kasım Katar - Senegal maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Katar - Senegal maç özeti yayınlandı mı? Katar - Senegal maçının özeti nereden izlenir? İşte özet ve detaylar...
Katar - Senegal maçında son dakikalar oynanıyor. Maçın özetini izlemek isteyenler, Katar - Senegal maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 25 Kasım Katar - Senegal maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, Katar - Senegal maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...
Katar - Senegal, Dünya Kupası G grubu maçı 25 Kasım 2022 Cuma günü yani bugün saat 16:00 'da başladı.
Katar - Senegal maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.
Maç 3-1 Senegal'in üstünlüğü ile sona erdi. Senegal 3 puanın sahibi oldu.
Maç 3-1 Senegal'in galibiyeti ile tamamlandı. Maçta atılan goller şöyle:
Senegal'in golleri:
- 41. dakika : Boulaye Dia
- 48. dakika : Famara Diedhiou
- 83. dakika : Bamba Dieng
Katar'ın golleri:
- 78. dakika : Muhammed Muntari
MAÇ SONUCU : KATAR 1 - 3 SENEGAL
Maçın bitiminin ardından maç özetini TRT Spor veya TRT Spor Youtube ekranlarından izleyebilirsiniz.
DÜNYA KUPASI MAÇ ÖZETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Maç, Doha'da, Al Thumama Stadyumu'nda oynanacak.