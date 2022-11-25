Katar - Senegal maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 25 Kasım Katar - Senegal maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini izle!

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