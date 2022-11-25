Dünya kupası karşılaşmaları tüm hızıyla devam ederken bugünkü karşılaşmalar arasında yer alan Katar - Senegal maçı ne zaman saat kaçta? Sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilenler arasında Katar - Senegal maçı şifresiz izleniyor mu? Sorusu da yer alıyor. Peki, Katar - Senegal CANLI izle! Katar - Senegal maçı Full HD İzle! Katar - Senegal TRT1 YOUTUBE HD canlı izleme linki

Bu kareden saniyeler sonra futbol tarihinin en ikonik fotoğraflarından biri çekildi! Messi çıldıracak

Sporseverler tarafından 23 Kasım tarihinde oynanacak olan Dünya kupası karşılaşmalarından, Katar - Senegal maçı ne zaman saat kaçta? Sorusu merak ediliyor. Konuya ilişkin merak edilen bir diğer soru ise Katar - Senegal maçı şifresiz izleniyor mu? Sorusu oluyor. Bu haberimizde futbolseverler tarafından merak edilen Katar - Senegal maçı ne zaman saat kaçta? Sorusunu yanıtladık. Peki, Katar - Senegal CANLI izle! Katar - Senegal maçı Full HD İzle! Katar - Senegal TRT1 YOUTUBE HD canlı izleme linki!

KATAR - SENEGAL MAÇI CANLI İZLE

Dünya kupası, Katar - Senegal maçını canlı izlemek için KATAR - SENEGAL MAÇI CANLI İZLE'ye tıklayabilirsiniz.

KATAR - SENEGAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

24 Kasım Perşembe günü oynanacak olan dünya kupası maçı, saat 13:00'da Al Rayyan'da, Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanacak.

KATAR - SENEGAL MAÇI ŞİFRESİZ İZLENİYOR MU?

24 Kasım Perşembe günü oynanacak olan karşılaşma, şifresiz olarak izlenebiliyor. Uruguay - Güney Kore karşılaşması saat 13:00'da TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak. TRT 1 kanalı, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TÜRKSAT 4A

Frekans 11794

Polarizasyon V(Dikey)

Sembol Oranı 30000

FEC 3/4