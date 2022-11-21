Katar nerede, nüfusu kaç? Katarın ekonomisi nasıl, Katarın dini nedir?

2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar hakkında detaylar öne çıkıyor. Katar yüzölçümü ve nüfusu kaç? Katar nerede ,hangi kıtada? Katarın ekonomisi nasıl, Katarın dini nedir? İşte katar hakkında tüm merak edilenler...

Katar nerede? Katar'ın ülke nüfusu kaçtır? gündemde merak edilen konular arasında geliyor. Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte Katar ile ilgili birçok konu merak ediliyor. Peki, Katar nerede bulunur? Katar hangi kıtada bulunuyor? Katar'ın nüfusu kaç? Katar'ın dini ne? Detaylar haberimizde...

KATAR'IN YÜZÖLÇÜMÜ VE NÜFUSU KAÇTIR?

Dünyanın zengin ülkeleri arasında sayılan Katar'ın nüfusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 2021 yılı tahminlerine göre Katar'ın nüfusu 2.660.788 kişi olarak bilinmektedir. Bununla birlikte ülkenin en büyük şehri ve aynı zamanda başkenti olan Doha'nın nüfusu ise en son yapılan 2015 verilerine göre 956,460 kişidir. Ülkede 1,8 milyona yakın çeşitli ülkeler gelen işçi sınıfı bulunmaktadır. Budan dolayı ülke nüfusunun büyük bir kısmı yabancı uyruklulardan oluşurken geriye kalanı ise Etnik Araplar'dan oluşuyor. Aynı zamanda kadın nüfusu erkek nüfusa göre daha fazla olan Katar'da 100 kadına 329 erkek düşmektedir.

Nüfus bakımından az olan Katar'ın yüzölçümü ise 11.586 kilometrekare olarak biliniyor. Düzlük arazi ve çöllerle kaplı ülkenin başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri olan Doha'nın yüzölçümü ise 234 kilometrekare olarak ölçülmüştür.

Müslüman Arapların çoğunlukta olduğu Katar'ın resmi dili Arapça'dır. Fakat bununla birlikte çok fazla yabancı işçi bulunan Katar'da İngilizce 'de neredeyse ikinci bir resmi dil haline gelmiştir.

KATAR NEREDE, HANGİ KITADA?

Katar veya resmî adıyla Katar Devleti, Arap Yarımadası'nın doğusunda bulunan bir Basra Körfezi ülkesidir. Tek kara sınır komşusu Suudi Arabistan olup, diğer tarafları Basra Körfezi ile çevrilidir. Kuzeybatısında Bahreyn, batı ve güneyinde Suudi Arabistan, doğusunda Birleşik Arap Emirlikleri ve kuzeyinde İran bulunur.

Ülkenin başkenti ve en büyük şehri Doha'dır. Resmî dili Arapçadır. 2,66 milyon nüfusu olan Katar, artan petrol fiyatları ve sahip olduğu doğalgaz rezervleri sayesinde, 2021 yılında kişi başına düşen gelire göre dünyanın 4. zengin ülkesidir. Katar, Orta Doğu'daki diğer bütün körfez ülkelerinde olduğu gibi ekonomik olarak hızla gelişmektedir.

KATAR'IN EKONOMİSİ NASIL?

Petrol rezervlerinin keşfedilmesinden önce Katar ekonomisi, balıkçılık ve inci avcılığına bağlıydı. Ama 1940'larda petrol rezervlerinin keşfiyle birlikte ülkenin tüm ekonomisi de değişime uğradı. Bu değişim, yüksek yaşam standartları ve büyük ülkelerin vatandaşlarına sunduğu sosyal hizmetleri de beraberinde getirdi.

Ülke, dünyadaki en çok gaz rezervlerine sahip ülkeler arasındadır. Bu büyük etken, ülke vatandaşlarının refah seviyesini en üst basamaklara taşımıştır. Ülkede hemen hemen hiçbir tüketim maddesi üretilmemekte, dışarıdan ithal edilmektedir. Fakat ülkedeki oldukça az olan vergi oranları ve enerjinin çok ucuz olması, bu mallardaki fiyatı oldukça düşük tutması beklentisi doğursa da, gıda benzeri tüketim malzemeleri ucuz değildir ama elektrik ve elektronikte ucuzluk kendisini hissettirmektedir. 1 tanesi karada 6'sı açık denizde olmak üzere toplam 7 adet doğalgaz üretim noktası vardır. Ülkenin körfeze bakan kısmında Ras Laffan isimli bir endüstri şehri kurulmuştur. Petrolün varlığı ülkede gübre ve çimento sanayisinin gelişmesine de katkıda bulunmuştur.

KATAR'IN DİNİ NEDİR?

Katar vatandaşlarının tamamına yakını İslam dinine mensuptur. Etnik Arapların dışında çoğu vatandaş, çeşitli ülkelerden petrol sektöründe çalışmak için gelmiştir. Arapça, ülkenin ana dilidir. Onlarca değişik milletten insanların bulunması, İngilizceyi de ikinci bir millî dil hâline getirmiştir. Katar Araplarının genelde üst düzey yönetici, bürokrat ya da mal sahibi olduğu ülkede diğer ülke Arapları bankalarda, petrol ve gaz tesislerinde ya da devletin kurumlarında memur olarak çalışırlar. Ülkenin demografik yapısı göçmenlik sistemine dayalıdır. Ülkede yabancı ülkelerden yaklaşık 1,8 milyona yakın işçi çalışmaktadır. Genellikle Filipinler, Nepal, Hindistan gibi ülkelerden insanlar bu ülkeye inşaat, sağlık, hizmet, enerji sektörlerinde çalışmak için gelirler.

Katar'da her 100 kadına 329 erkek düşer; 25-54 arasında bu oran 461'e kadar çıkar. Bu oranlar, erkeklerin aleyhine olan dünyanın en yüksek cinsiyet oranlarıdır.