Dünya kupası karşılaşmaları tüm hızıyla devam ederken bugünkü karşılaşmalar arasında yer alan Katar - Senegal maçının yaklaşması ile birlikte Katar Kalecisi kim? Sorusu ve Katar milli takım teknik direktörü kim? Sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Katar Kalecisi kim? Katar milli takım teknik direktörü kim?

Sporseverler tarafından 24 Kasım tarihinde oynanacak olan Dünya kupası karşılaşmalarından, 24 Kasım Katar - Senegal Dünya Kupası maçında Katar Kalecisi kim? Sorusu, maça saatler kala vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Konuya ilişkin araştırılan bir diğer soru ise Katar milli takım teknik direktörü kim? Sorusu oluyor. Peki, Katar Kalecisi kim? Katar milli takım teknik direktörü kim?

KATAR KALECİSİ KİM?

Katar'ın kalecileri arasında Yousef Hassan, Saad Al-Sheeb, Yousef Hassan yer alıyor.

KATAR MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Félix Sánchez Bas , Katar millî futbol takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmaktadır. Félix Sánchez Bas, şu anda Katar milli futbol takımının başındaki İspanyol futbol antrenörü. Kariyerinin çoğunu Katar'da, ilk olarak 2017'de kıdemli takıma atanana kadar ulusal genç takımlarda geçirdi. Ekibi 2019 AFC Asya Kupası'nı kazandı ve 2021 CONCACAF Altın Kupası'nda yarı finalist oldu.