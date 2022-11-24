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Katar kaç derece? Katar'da mevsim ne? Katar'da hava durumu nasıl?

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Katar kaç derece? Katar'da mevsim ne? Katar'da hava durumu nasıl?

Dünya kupasının bu yıl Katar'da gerçekleştirilmesi birçok kişi tarafından Katar kaç derece? Katar'da mevsim ne? Soruları araştırılmaya ve merak edilmeye başlandı. Katar'da hava durumu nasıl? Sorusu gün içerisinde oldukça merak ediliyor. Peki, Katar kaç derece? Katar'da mevsim ne? Katar'da hava durumu nasıl?

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Katar kaç derece? Katar'da mevsim ne? Soruları, Dünya kupasının başlaması ile birlikte, Katar kaç derece? Katar'da mevsim ne? Soruları araştırılmaya başlandı. Bu haberimizde merak edenler için Katar kaç derece? Katar'da mevsim ne? Sorularını yanıtladık. Peki, Katar kaç derece? Katar'da mevsim ne? Katar'da hava durumu nasıl?

KATAR KAÇ DERECE, HAVA DURUMU NASIL?

Katar'da çöl iklimi olduğu için yıl boyunca hava güneşlidir. Aylık ortalama sıcaklık Ocak ayında 17°C, Temmuz ayında 36°C'dir. Bu nedenle sıcaklıkların 17°C civarında olduğu tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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