Katar, İsrail ve Hamas arasında arabuluculuk için kolları sıvadı. Hamas'ın esir aldığı kadın ve çocuk rehineleri bırakması karşılığında, İsrail hapishanelerinde tutulan 36 kadın ve çocuğun serbest bırakılması masada.

Katar, İsrail ve Hamas arasında esir takası için arabuluculuk yapıyor

Katarlı yetkililer, Hamas tarafından ele geçirilen ve Gazze'de tutulan İsrailli kadın ve çocukların serbest bırakılması karşılığında İsrail hapishanelerindeki 36 Filistinli kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını müzakere etmek için Hamas yetkilileri ile acil görüşmeler yaptı.

"MÜZAKERELER OLUMLU BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR"

Reuters'a bilgi veren bir kaynak, Katar'ın Cumartesi akşamından bu yana ABD ile koordinasyon içinde yürüttüğü müzakerelerin "olumlu bir şekilde ilerlediğini" söyledi. Ancak her iki tarafın da direndiği belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 7 Ekim sabahı Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, saldırıya topçu atışlarıyla karşılık vermişti. Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti. İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 çocuk yaralanmıştı. Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, dün yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında "tarafsız olmadıklarını" söylemişti.