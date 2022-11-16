2022 FİFA Dünya Kupasına sayılı günler kaldı .32 ülkenin yarışacağı dev organizasyon bu yıl Katar'da düzenlenecek. Futbolseverler turnuvanın oynanacağı ülkeyi araştırıyor. Katar ile Türkiye arasında saat farkı nedir, Katar nerede, Katar para birimi nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Katar vize istiyor mu? Türkiye'den katara seyahat için vize almak gerekiyor mu? Dünya Kupası'na sayılı gün kala gündemde yer alıyor

Bu yıl Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ilk düdüğüne artık sadece 4 gün. Turnuva bugüne kadar yaz aylarında oynandı ancak Katar'da yazın hava sıcaklığının 50 dereceye kadar ulaşması, futbolcuların sağlığı açısından büyük bir tehdit. Dolayısıyla turnuvanın kasım ve aralık aylarında oynanması kararlaştırıldı. Peki, Katar ile Türkiye arasında saat farkı nedir, Katar nerede, Katar para birimi nedir? Detaylar haberimizde...

KATAR'DA SAAT KAÇ?

Katar'da Arabistan Standart Saati kullanılır. Bu saat, başlangıç meridyeninin geçtiği Greenwich'ten yazın 2, kışın ise 3 saat ileridedir.

Türkiye 2013 yılından itibaren yaz saati - kış saati uygulamasını kullanmıyor. Böylece Türkiye ile Katar saati aynı saat. Katar'da saat kaç ise, Türkiye'de saat o. 2022 Dünya Kupası'nda maçlar saat 13:00, 16:00, 18:00, 19:00 ve 22:00'de başlayacak.

KATARIN PARA BİRİMİ NEDİR?

Katar ekonomisi ağırlıklı olarak petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz üzerinedir. Petrol sayesinde Katar, kişi başına düşen milli geliri en yüksek olan ülkelerden biridir. Cuma ve cumartesi günleri borsanın kapalı olduğu Katar'da para biri olarak Katar Riyalı kullanılır ve 1 Katar Riyalı 5 TL'den fazladır.

KATAR NEREDE?

Katar, Batı Asya'da yer alan küçük bir ülke. Katar Yarımadası'nda yer alır. Tek sınır komşusu ise güneyindeki Suudi Arabistan. Ülke topraklarının geri kalanı ise Basra Körfezi ile çevrilidir. Başkenti Doha'dır.

Katar nüfusu 2,8 milyonun üzerindedir ve kişi başına düşen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), dünyadaki dördüncü en yüksek GSYİH'ye sahiptir. Kültürü Bedevi kültüründen etkilenmiştir. Bir İslam ülkesi olan Katar'da hukuk sistemi medeni hukuk ve İslam hukukunun karışımıdır. Katar ziyaretçileri giyim, alkol ve cinsiyet eşitsizliği konusunda yerel geleneklere uymaları konusunda ciddi şekilde uyarılır.