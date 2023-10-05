Katar hangi yarım kürede ve kıtada? Katar'ın konumu, nüfusu ve harita bilgisi

Orta Doğu'da, Asya kıtasının batısında yer alan Katar, Arap Yarımadası'nda bulunan bir ülkedir. Kuzeyde Suudi Arabistan, doğuda Birleşik Arap Emirlikleri ve güneyde Suudi Arabistan Körfezi ile sınırlıdır. Başkenti Doha olan Katar, zengin enerji kaynaklarına sahip bir ülkedir. Katar'ın nüfusu yaklaşık 2.8 milyon olup, Arapça ve İngilizce yaygın olarak konuşulmaktadır. Katar hangi yarım kürede ve kıtada?

Çoğunluğu çöllerle kaplı olan ülkenin kıyı bölgesi ana yerleşim alanlarına ev sahipliği yapar. Katar, modern şehirleri, yüksek yaşam standartları ve enerji kaynakları ile tanınır ve bölgesel bir finans ve ticaret merkezi olarak kabul edilir. Bu küçük fakat zengin Körfez ülkesi, modern şehirleri, yüksek yaşam standartları ve enerji kaynakları ile tanınır. Şimdi, Katar'ın konumu, nüfusu ve harita bilgisi hakkında daha fazla bilgi verelim. Katar hangi yarım kürede ve kıtada?

KATAR HANGİ YARIM KÜREDE?

Katar, Orta Doğu'da yer alan ve coğrafi olarak Asya kıtasının batısında Arap Yarımadası'nda bulunan bir ülkedir. Katar, kuzeyde Suudi Arabistan, doğuda Birleşik Arap Emirlikleri ve güneyde Suudi Arabistan Körfezi ile sınırları paylaşan bir ülkedir. Başkenti ve en büyük şehri Doha'dır. Katar, resmi olarak Katar Devleti olarak adlandırılır ve para birimi Katar Riyali'dir (QAR).

TARİHİ

Katar'ın tarihi, binlerce yıl öncesine dayanır ve bu topraklar antik çağlardan beri farklı medeniyetlerin etkisi altında olmuştur. Ancak modern Katar, 19. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı İmparatorluğu ve Birleşik Krallık'ın egemenliği altında kaldı. 1971 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra, petrol ve doğalgaz kaynaklarının gelişimi ile büyük bir ekonomik dönüşüm yaşadı.

Katar'ın haritasına baktığınızda, büyük ölçüde çöllerle kaplı olduğunu görebilirsiniz. Ancak ülke, Katar Körfezi boyunca uzanır ve bu kıyı bölgesi ülkenin ana yerleşim alanlarına ev sahipliği yapar. Katar, sıcak ve kuru bir çöl iklimine sahiptir, bu da yazları çok sıcak ve kuru, kışları ise ılıman geçer.

Katar'ın nüfusu yaklaşık olarak 2.8 milyon kişiden oluşur. Arapça resmi dil olarak kabul edilirken İngilizce de yaygın olarak konuşulur. Ülkenin nüfusu çeşitli etnik grupları içerir, ancak çoğunluğunu Katarlılar oluşturur. İslam, resmi din olarak kabul edilir ve Katar toplumu İslam kültürünün derin bir etkisi altındadır.

Künye

Başkent: Doha

Nüfus: 2,4 milyon (2016)

Etnik yapı: Yüzde 11,6 Katarlılar, Yüzde 88,4 çalışmaya gelen yabancı işçiler

Yüzölçümü: 11,586 kilometrekare

Din: Yüzde 67,7 Müslüman, yüzde 13,8 Hristiyan, yüzde 3,1 Budist

Para Birimi: Katar Riyali (1 dolar = 3,64 Katar riyali)

Sonuç olarak, Katar, Orta Doğu'nun modern ve zengin bir ülkesidir. Coğrafi konumu, enerji kaynakları ve gelişmiş altyapısı ile Katar, bölgesel bir finans ve ticaret merkezi olarak kabul edilir. Bu ülke, lüks alışveriş olanakları, modern mimari yapıları ve kültürel etkinlikleri ile ziyaretçilere çeşitli deneyimler sunar. Katar, hem iş hem de turistik amaçlarla dünya genelinden ziyaretçileri çeken bir destinasyondur.