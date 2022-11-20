Katar hangi grupta? Dünya Kupası'nda Katar'ın rakipleri kimler? Katar'ın Dünya Kupası grubu!

Dünya Kupası'nda Katar'ın grubunda kimler var merak ediliyor.2022 Dünya Kupası'nın başlaması ile birlikte futbolseverler ülkelerin rakiplerini merak etmekte. Peki, Katar hangi grupta? Dünya Kupası'nda Katar'ın rakipleri kimler? Katar'ın Dünya Kupası grubunda hangi ülkeler var? İşte, Katar'ın Dünya Kupası grubu!