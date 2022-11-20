Katar hangi grupta? Dünya Kupası'nda Katar'ın rakipleri kimler? Katar'ın Dünya Kupası grubu!
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Dünya Kupası'nda Katar'ın grubunda kimler var merak ediliyor.2022 Dünya Kupası'nın başlaması ile birlikte futbolseverler ülkelerin rakiplerini merak etmekte. Peki, Katar hangi grupta? Dünya Kupası'nda Katar'ın rakipleri kimler? Katar'ın Dünya Kupası grubunda hangi ülkeler var? İşte, Katar'ın Dünya Kupası grubu!
Katar'ın Dünya Kupası grubu! Dünya Kupası'nda Katar'ın grubunda kimler var merak ediliyor.2022 Dünya Kupası'nın başlaması ile birlikte futbolseverler ülkelerin rakiplerini merak etmekte. Peki, Katar hangi grupta? Dünya Kupası'nda Katar'ın rakipleri kimler? Katar'ın Dünya Kupası grubunda hangi ülkeler var? İşte, Katar'ın Dünya Kupası grubu haberimizde...
KATAR'IN 2022 DÜNYA KUPASI GRUBU
Dünya Kupası'nda A grubunda yer alan Katar'ın gruptaki rakipleri Hollanda, Senegal ve Ekvador'dur. Katar 2022 Dünya Kupası'na ev sahibi ülke olarak katılmıştır.
2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:
- A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador
- B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler
- C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
- D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya
- E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika
- F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
- G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
- H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana
KATAR MİLLİ TAKIM KADROSU
Katar 2022 Dünya Kupası aday kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:
Kaleci: Saad Al Sheeb, Meshaal Barsham (El Sadd), Yousuf Hassan (El Gharafa)
Defans: Pedro Miguel, Musaab Khidir, Tarek Salman, Khoukhi Boualem, Abdelkarim Hassan (El Sadd), Bassam Al Rawi (El Duhail), Homam Ahmed Al Amin (El Gharafa), Jassim Jabir (El Arabi)
Orta saha: Ali Asad, Mohammed Waad, Salem Al Hajri, Moustafa Tarek Meshaal (El Sadd), Assim Madibo, Karim Boudiaf, Ismaeel Mohammad (El Duhail), Abdulaziz Hatim (El Reyyan)
Forvet: Naif Al Hadhrami (El Reyyan), Ahmed Alaaeldin (El Gharafa), Hassan Al Haydos, Akram Afif (El Sadd), Khalid Muneer (El Wakrah), Almoez Ali, Mohammed Muntari (El Duhail).
2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?
- Katar: Ev sahibi
- Almanya: UEFA elemeleri J Grubu 1.si
- Danimarka: UEFA elemeleri F Grubu 1.si
- Brezilya: CONMEBOL elemeleri 1.si
- Fransa: UEFA elemeleri D Grubu 1.si
- Belçika: UEFA elemeleri E Grubu 1.si
- Hırvatistan: UEFA elemeleri H Grubu 1.si
- Sırbistan: UEFA elemeleri A Grubu 1.si
- İspanya: UEFA elemeleri B Grubu 1.si
- İsviçre: UEFA elemeleri C Grubu 1.si
- İngiltere: UEFA elemeleri I Grubu 1.si
- Hollanda: UEFA elemeleri G Grubu 1.si
- Arjantin: CONMEBOL elemeleri 2.si
- İran: AFC elemeleri Üçüncü Tur A grubu 1.si
- Güney Kore: AFC elemeleri Üçüncü Tur A grubu 2.si
- Japonya: AFC elemeleri Üçüncü Tur B grubu 2.si
- Suudi Arabistan: AFC elemeleri Üçüncü Tur B grubu 1.si
- Ekvador: CONMEBOL elemeleri 4.sü
- Uruguay: CONMEBOL elemeleri 3.sü
- Kanada: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 1.si
- Gana: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Senegal: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Portekiz: UEFA elemeleri play-off kazananı
- Polonya: UEFA elemeleri play-off kazananı
- Tunus: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Fas: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Kamerun: CAF elemeleri Üçüncü Tur kazananı
- Meksika: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 2.si
- ABD: CONCACAF elemeleri Üçüncü Tur 3.sü
- Galler: UEFA elemeleri play-off kazananı
- Avustralya: Konfederasyonlararası play-off kazananı
- Kosta Rika: Konfederasyonlararası play-off kazananı