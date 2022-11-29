Dünya Kupası 2022'de son 16'ya kalan takımlar yavaş yavaş belli oluyor. Bugün A grubunun son maçları oynandı. Futbol severler, Katar elendi mi, gruptan çıkamadı mı, kaç puanda? Katar 2022 Dünya Kupası'ndan elendi mi, son 16'ya kalamadı mı? merak ediyor. Peki, Katar turnuvadan elendi mi? İşte detaylar...

Katar elendi mi? Katar son 16'da mı? spor gündeminin merak edilen başlıkları arasında geliyor. 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır. Katar elendi mi, gruptan çıkamadı mı, kaç puanda?

KATAR ELENDİ Mİ, SON 16'YA KALAMADI MI?

Bugün Katar, Hollanda'ya 2-0 yenildi ve grubu 4. sırada tamamladı. Katar A grubunda 0 puanla 4. sırada bulunuyor. Bu sonuçlara göre Katar turnuvaya veda etmiş oldu.

2022 DÜNYA KUPASI A GRUBU PUAN DURUMU

Hollanda : 7 puan

Senegal : 6 puan

Ekvador : 4 puan

Katar : 0 puan

Bu sonuçlara göre Ekvador ve Katar turnuvaya veda ediyor.