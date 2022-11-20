Katar - Ekvador maçı CANLI izle! Katar Ekvador Dünya Kupası maçı canlı yayın izle! Katar maçı canlı yayın izle!
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Katar - Ekvador maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacaktır.
Katar - Ekvador maçı bugün (20.11.2022) oynanacak.
Katar - Ekvador maçı bugün saat 19.00'da başlayacak.
Katar - Ekvador maçı Al Khor'da, Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak.