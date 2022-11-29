Katar ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FİFA Katar Dünya Kupası şimdiye kadar düzenlene en pahalı Futbol organizasyonu olduğu belirtildi. Futbol severler ise Katar Dünya Kupasının maliyetini merak ediyor. Peki, Dev Futbol organizasyona Katar ne kadar harcadı? Katar Dünya Kupası için kaç para harcadı? Katar Dünya Kupasından ne kadar gelir bekliyor? İşte konuya dair merak edilenler....

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Dünya kupasında futbol heyecanı devam ederken. Futbol severler Dünya Kupasının ev sahibi Katarın turnuvaya ne kadar harcadığını merak ediyor ve araştırıyor. Futbol severlerin gündemindeki soru ise Katar Dünya Kupasına ne kadar harcadı? Katar Dünya Kupası için kaç para harcadı? Katar Dünya Kupasından ne kadar gelir bekliyor? Detaylar haberimizde...

KATAR DÜNYA KUPASINA NE KADAR HARCADI?

Katar, turnuvayı düzenlemeye hak kazanmasının üzerinden geçen 12 yılda hazırlık için 300 milyar dolar harcadı. Başkent Doha, Orta Doğu'da düzenlenen ilk Dünya Kupası süresince 1 milyondan fazla futbolseveri ağırlamak için inşa edilen yeni stadyumlar ve otellerle büyük bir dönüşüme uğradı.

Katar'ın ev sahipliğinde 20 Kasım-18 Aralık'ta düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın şimdiye kadarki en pahalı Dünya Kupası organizasyonu olduğu belirtildi. Katar, turnuvayı düzenlemeye hak kazanmasının üzerinden geçen 12 yılda hazırlık için 300 milyar dolar harcadı. Katar'ın Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için harcadığı tahmini meblağın 229 milyar doları bulduğu öngörülmekte. Turnuvanın bir önceki ev sahibi Rusya ise bu kapsamda turnuvaya 11,6 milyar dolar harcamıştı.

KATAR DÜNYA KUPASINDAN NE KADAR GELİR BEKLİYOR?

Körfez bölgesindeki zengin komşularıyla Avrupa'nın büyük futbol kulüplerine milyarlarca dolar akıtan Katar'daki Dünya Kupası'ndan yaklaşık 5,4 milyar dolarlık gelir bekleniyor. Son Dünya Kupası'nı ekran başında yaklaşık 3,6 milyar kişi izlerken Katar'daki organizasyonda bu sayının da aşılacağı tahmin ediliyor.