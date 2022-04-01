Katar Dünya Kupası ne zaman? 2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Katar Dünya Kupası ne zaman, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Şu ana kadar 29 takımın katılma hakkı kazandığı turnuvada mücadele edecek son üç ekip, play-off maçlarının ardından belirlenecek. 2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

KATAR DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

Katar 2022 için kura heyecanı yaklaşıyor. Dünya Kupası'na gidecek 32 takımın 29'u belli oldu. Turnuvaya katılacak ülkeler Katar'a temsilcilerini gönderdi. 2022 Dünya Kupası 21 Kasım'da başlayacak. Turnuvanın final karşılaşması ise 18 Aralık'ta oynanacak.

Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

2022 DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

2022 Dünya Kupası kura çekimi 1 Nisan Cuma günü Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi saat 19.00'da başlayacak.

Katar'ın başkenti Doha'da bugün saat 19.00'da gerçekleştirilecek kurada torbalar şöyle:

torba: Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz torba: Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan torba: Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus torba: Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan, Gana, Galler/İskoçya-Ukrayna, Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya, Kosta Rika-Yeni Zelanda

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